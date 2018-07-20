Налоговые органы начнут рассылку «писем счастья» жителям Якутии в сентябре

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) сообщает, что рассылка уведомлений на уплату физическими лицами имущественных налогов на территории Республики Саха (Якутия) начнётся с 10 сентября 2018 года.

Перед началом массовой рассылки налоговых уведомлений УФНС России по Республике Саха (Якутия) информирует граждан о том, что с 1 апреля 2018 года изменилась форма налогового уведомления, направляемого налоговыми органами на уплату жителями республики имущественных налогов.

В частности, в новой форме налогового уведомления вместо адреса налогоплательщика в соответствующем поле указывается адрес для направления налогового уведомления или отметка о том, что налоговое уведомление передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Кроме того, в новой форме налогового уведомления в случае перерасчёта суммы налога, указанной в ранее направленном налоговом уведомлении, предусмотрено формирование только раздела налогового уведомления с перерасчётом по соответствующему налогу за соответствующий налоговый период в отношении объекта налогообложения, по которому проведён указанный перерасчет. Раздел налогового уведомления с перерасчетом дополнен новыми графами: «Сумма ранее исчисленного налога (руб.)» и «Сумма к доплате (+), к уменьшению (-) (руб.)».

Также в текущем году в налоговые уведомления впервые будет включён расчёт (перерасчёт) налога на доходы физических лиц за 2016 и 2017 годы, не удержанного налоговым агентом.

Налоговые уведомления по новой форме будут направляться налоговыми органами жителям республики, начиная с сентября текущего года по почте либо путём размещения их в личных кабинетах на сайте ФНС России.

Указанные в налоговых уведомлениях налоги необходимо будет оплатить в срок не позднее 3 декабря 2018 года, сообщили в УФНС России по РС(Я).