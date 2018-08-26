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Экономика
26 августа 2018, 9:21
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Налоговая требует признать банкротом ПАО «Туймаада Даймонд» — возбуждено дело

Определением арбитражного суда заявление налоговой «О признании должника банкротом» принято к производству, возбуждено дело о банкротстве (несостоятельности) должника.

СПРАВКА:

Ранее ПАО «Туймаада Даймонд» было известно как ОАО «Туймаада Даймонд».

ПАО «Туймаада Даймонд» создано на основании Постановления Совета Министров Якутской Саха ССР №68 от 08.02.1991г., как Акционерное общество открытого типа с уставным капиталом 10 млн.рублей и было зарегистрировано 24 апреля 1991 года решением Якутского Совета народных депутатов (решение №8/37-10), регистрационный номер №5436.

Уставный капитал Общества на 1 января 2017 года составляет 47 000 000 (Сорок семь миллионов) рублей. Основным реестродержателем Общества с 5 ноября 1993 года является ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр».

До начала судебного заседания от уполномоченного органа поступило ходатайство в исполнение определения суда о приобщении к материалам дела доказательств согласно перечню документов.

Представители ПАО «Туймаада Даймонд» заявили ходатайство об отложении судебного заседания для представления дополнительных доказательств.

Ходатайство представителя публичного акционерного общества «Туймаада Даймонд» об отложении судебного заседания было удовлетворено, и судебное заседание по вопросу проверки обоснованности заявления Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) отложено на 30 августа 2018 года в 12 часов 30 минут.

Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) по адресу: 677980, город Якутск, улица Курашова, дом 28, кабинет 501.

Источник: SAKHALIFE.RU
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