Налоговая инспекция рассказала о новых изменениях

21 ноября состоялся брифинг начальника МРИ ФНС России №5 по РС(Я) Владимир Тихонова. Темой встречи с журналистами стали изменения по имущественным налогам.

Напомним, что 1 декабря наступает срок уплаты имущественных налогов (налог на имущество, земельный и транспортный налоги). Так, налог на имущество физических лиц за 2017 год впервые будет начислен исходя из кадастровой стоимости. Ранее данный налог начислялся из инвентаризационной стоимости. Основное отличие нового порядка в том, что кадастровая стоимость объекта максимально приближена к рыночной стоимости. С переходом на новый порядок к налогообложению будут привлечены собственники объектов, по которым налоги ранее не рассчитывались из-за отсутствия инвентаризационной стоимости.

Изменения, произошли в части расчета по земельному налогу, а именно, появилась льгота для категорий лиц, куда вошли пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, Герои Советского Союза, Российской Федерации в виде уменьшения налога на величину кадастровой стоимости 600 кв.м. по одному земельному участку.

«Например, если площадь земельного участка составляет не более 600 кв.м.- земельный налог взыматься не будет, а если превышает 600 кв.м.- земельный налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. В случае, если физлицо, имеющее право на вычет, ранее пользовалось налоговыми льготами (например, по налогу на имущество, как пенсионер), то вычет будет применяться автоматически на основании имеющихся у налогового органа сведений, без необходимости дополнительных обращений (заявлений, уведомлений) от налогоплательщика», — рассказывает начальник МРИ ФНС России №5 по РС(Я) Владимир Тихонов.

По транспортному налогу изменения коснулись только в части дорогостоящих автомобилей.

«В социальных сетях распространяется информация об отмене транспортного налога с 2018 года. При этом приводятся доводы в пользу таких изменений, но без ссылок на официальные источники и законопроекты. Такие новости не имеют под собой оснований. В настоящее время правки в законодательство, отменяющие его уплату, не вносились. Поэтому владельцам транспортных средств необходимо раз в год платить налог», — отметил Владимир Тихонов.

24 ноября налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц. В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц. Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.