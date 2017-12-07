Налоговая инспекция приглашает на Дни открытых дверей

8, 9, 15 декабря 2017 года Межрайонная ИФНС России № 5 по РС (Я) проводит Дни открытых дверей для индивидуальных предпринимателей и других самозанятых лиц (адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих). Дни посвящены вопросу уплаты страховых взносов на обязательные пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере.

Время проведения Дней открытых дверей:

8 декабря 2017 года с 09:00 до 20.00;

9 декабря 2017 года с 10.00 до 15.00;

15 декабря 2017 года с 09.00 до 20.00.

В ходе мероприятия будет вестись информирование по вопросам задолженности страховых взносов и начислении территориальными органами Пенсионного Фонда РФ страховых взносов, исходя из 8-кратного МРОТ, в том числе о мерах принудительного взыскания указанных страховых взносов.