Налоговая инспекция приглашает на дни открытых дверей!

МРИ ФНС России №5 по РС(Я) напоминает, что 30 апреля 2018 года наступает срок представления налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ для физических лиц, которые получили

-доходы от продажи в 2017 году земельные участки, имущество и транспорт со сроком владения менее 3 лет,

-доходы от аренды имущества

— иные доходы

Для этих категорий граждан в МРИ ФНС России №5 по РС(Я) по адресу: 202 мкр., корпус 23 пройдут Дни открытых дверей:

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00

24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00

23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00

24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:

— о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

— о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;

— о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;

— о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;

— о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;

— как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;

— о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.