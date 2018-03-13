Налоговая инспекция приглашает на Дни открытых дверей

МРИ ФНС России №5 по РС(Я) напоминает, что 30 апреля 2018 года наступает срок представления налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ для физических лиц, которые получили:

-доходы от продажи в 2017 году земельные участки, имущество и транспорт со сроком владения менее 3 лет,

-доходы от аренды имущества

— иные доходы

Для этих категорий граждан в МРИ ФНС России №5 по РС(Я) по адресу: 202 мкр., корпус 23 пройдут Дни открытых дверей:

23 марта 2018 года с 09.00ч до 20.00ч

24 марта 2018 года с 10.00ч до 20.00ч

23 апреля 2018 года с 09.00ч до 20.00ч

24 апреля 2018 года с 09.00ч.до 20.00ч

В эти дни сотрудники налоговых органов разъяснят вопросы:

— О порядке исчисления и уплаты НДФЛ;

— О порядке заполнения деклараций по 3- НДФЛ;

— Подключат к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика»;

— О возможности представления декларации 3-НДФЛ через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика».