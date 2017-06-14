Наказано ГУП «ЖКХ РС(Я)»

Прокуратура Олекминского района провела проверку исполнения законодательства о теплоснабжении в части эксплуатации магистральной тепловой сети котельной «Геолог» принадлежащей ГУП «ЖКХ РС(Я)».

В ходе прокурорской проверки установлены два участка трубопровода теплосети поврежденные коррозией, имеют место значительные потери воды, на трубопроводе отсутствует теплоизоляция.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором района в Олекминский районный суд направлено исковое заявление об обязании ГУП «ЖКХ РС(Я)» устранить выявленные нарушения, произвести ремонт и утепление участков магистральной теплосети.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Кроме того, прокурором района в отношении «ГУП ЖКХ РС(Я)» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки).

Административное дело рассмотрено Ленским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.