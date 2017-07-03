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Политика
3 июля 2017, 22:50
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Накануне сессии Егор Борисов встретился с руководством Ил Тумэна

3 июля, накануне ХХХ (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн), Егор БОРИСОВ провёл традиционную встречу с руководством и председателями постоянных комитетов парламента Якутии, а также руководителями фракций политических партий, представленных в Ил Тумэне.

Глава Якутии отметил положительные итоги социально-экономического развития региона в первом полугодии текущего года. «В республике сохраняется тенденция роста экономики. Показатели индекса промышленного производства лучше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7 процента. Инвестиции на сегодня составляют 142 млрд. рублей, это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Объёмы расходов на строительство выше на 27 процентов. Тем не менее, отмечено незначительное снижение объёмов строительства по сравнению с рекордными показателями строительства в 2016 году.

Правительству дано поручение не снижать прошлогодние показатели», – сказал Борисов.
Он выразил обеспокоенность по поводу стабилизации уровня заработной платы в республике. «Среднемесячная заработная плата стабильно держится на уровне 59,3 тыс. рублей. К сожалению, с учётом темпа инфляции реальные доходы населения на 0,6 процентов ниже», – проинформировал глава региона и добавил, что дал поручение правительству поработать с предприятиями и крупными компаниями вопросы увеличения размера заработной платы. Кроме того, отмечено снижение показателей грузоперевозок автомобильным транспортом.

Среди положительных тенденций отмечены растущие показатели по добыче нефти и алмазов, надою молока, перевозке пассажиров. Сокращается кредиторская задолженность предприятий и задолженность перед банками. «В целом, экономика республики демонстрирует хорошие показатели», – сделал вывод глава.

Говоря об исполнении государственного бюджета, Егор Борисов указал на увеличение объёма дефицита, который объяснил сокращением доходов в связи с невыполнением показателей налога на прибыль. При этом глава подчеркнул, что социальные обязательства будут выполнены в полном объёме.

Егор Борисов сообщил о возможных сложностях по завозу грузов в связи с отсутствием гарантированных глубин в верховьях Лены. По его словам, на сегодня завезено и отгружено товаров на 921 млн. рублей. Пока план выполняется.

Глава заверил, что руководство республики держит ситуацию по лесным пожарам на контроле. По его словам, в последние дни жаркая погода и сухие грозы резко увеличили количество пожаров в лесных массивах – сегодня зарегистрировано 70 пожаров, из которых половина находится в отдалённых пунктах. Горит лес в горах в Верхоянском улусе. «Чрезвычайная ситуация по лесным пожарам объявлена в Намском, Усть-Алданском и Горном районах. Именно по причине гроз, жары и сильных ветров ситуация усложняется», – пояснил Ил Дархан.

Глава заявил, что лесной пожар близ села Модут Намского улуса объясняется человеческим фактором – там сожгли избушку с трупами. Соответствующие службы быстро среагировали, в оперативном порядке предприняли все меры, чтобы огонь не распространился в сторону села. Все остальные пожары – природного характера.

Борисов остановился на некоторых других резонансных темах, которые обсуждаются на разных площадках. В частности, он отметил, что правительство республики стало вплотную заниматься наведением порядка в сфере обращения с мамонтовой фауной. «К сожалению, в нормативном правовом поле не существует механизма регулирования этой деятельности, нет федерального закона. Федеральный закон «О недрах» также не регулирует вопросы мамонтовой фауны, которая сегодня является криминализированным направлениям. Между тем 80 процентов мирового запаса мамонтовой фауны находится на территории Якутии», – сказал Егор Борисов и анонсировал проведение в конце июля совещания в Якутске с участием руководства Минвостокразвития России.

В ходе встречи Егор Афанасьевич подробно проинформировал народных депутатов о работе, проведённой им в республике и на федеральном уровне за последние недели.

Говоря о предстоящем пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн), глава обратил внимание на проект республиканского закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Согласно законопроекту, объём республиканской государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2019 годы» планируется увеличить на 15 млрд. 629 млн. рублей для обеспечения реализации мероприятий по выравниванию тарифов на электрическую энергию на территориях Дальневосточного федерального округа. Средства предназначены для возмещения гарантирующим поставщикам энергосбытовым и энергоснабжающим организациям выпадающих доходов в связи с выравниванием энерготарифов. «В результате общей работы дальневосточников в конце прошлого года принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике», которым предусмотрено создание механизма снижения до среднероссийского уровня тарифов на электроэнергию. 15 млрд. 629 млн. рублей направлены из федерального бюджета в виде субсидий», – пояснил глава. Также Ил Дархан обсудил с парламентариями вопрос формирования нового состава Центральной избирательной комиссии республики.

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Источник: egorborisov.ru
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