Наибольший эффект от снижения тарифов почувствуют крупные предприятия и бизнес

На совещании при главе Якутии Егоре Борисове на тему «О состоянии инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) и мерах по его улучшению» с участием президента Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексея Репика, представителей бизнеса республики и членов регионального Правительства, состоявшемся 11 июля 2017 года, отмечено, что благодаря совместной инициативе дальневосточных регионов снижены тарифы на электроэнергию для бизнеса.

Как пояснила председатель Государственного комитета по ценовой политике Якутии Антонина Винокурова, согласно решению, принятому ведомством 30 июня, тарифы на электроэнергию для предприятий и предпринимателей в связи с выравниванием тарифов со среднероссийским уровнем снижены на 58 процентов.

«Когда вы пойдёте платить за электроэнергию за июль, Энергосбыт должен подготовить изменения в свою информационную систему и сделать перерасчёт», – сказала она, обращаясь к представителям малого и среднего бизнеса, присутствующим на мероприятии.

При этом по предложению главы Якутии Егора Борисова тарифы будут снижены не с 1 июля 2017 года, а с 1 января 2017 года, так как соответствующий Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» вступил в силу с 1 января 2017 года.

«Кроме того, по предложению руководства республики введён пересмотр не только электроэнергии, но и тарифов, регулируемых на региональном уровне. Это тарифы на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые тоже пересчитаны на долю электроэнергии, которая находится внутри этих тарифов. Эффект особенно будет заметен в электрокотельных, которые в качестве топлива используют электричестве», – пояснила Антонина Винокурова.

Так как доля электроэнергии «сидит» внутри всех поставщиков коммунальных услуг, соответствующий перерасчёт коснётся почти всех услуг коммунального комплекса, что позволит потребителям в полной мере ощутить эффект от выравнивания тарифов на электрическую энергию до среднероссийского уровня. «К примеру, тарифы на холодную воду Водоканала снизились на 14 процентов, то есть по «коммуналке» также будет сделан перерасчёт с 1 января 2017 года», – сказала руководитель Госкомцен Якутии.

Добавим, что властями Якутии вносилось предложение о снижении тарифов на электроэнергию и для населения, которое не было поддержано Правительством Российской Федерации, так как тариф на электрическую энергию для населения на Дальнем Востоке и так ниже тарифов для прочих потребителей и экономически обоснованных тарифов.

Как ранее заявляло ведомство, всего пересмотру подверглись 1 608 тарифов. Между тем, по 32 тарифам на холодное водоснабжение, по 21 тарифам на тепловую энергию и по 6 тарифам на горячую воду мелких предприятий города Якутска население платит экономически обоснованный тариф без субсидирования разницы тарифов, поэтому снижение этих тарифов на различные величины коснётся и населения.

Однако наибольший эффект от снижения тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги почувствуют именно крупные предприятия, малый и средний бизнес.

СПРАВКА

Согласно принятому 30 июня 2017 года Правлением Госкомцен Республики Саха (Якутия) об установлении тарифов на электрическую энергию для всех прочих потребителей всех поставщиков электрической энергии республики в едином размере по уровням напряжения с 1 января 2017 года (без учета НДС):

-на высоком уровне напряжения (выше 110 кВ) – 2,88 руб/кВтч (было у основного гарантированного поставщика ПАО «Якутскэнерго» 6,87 руб/кВтч);

-на среднем первом уровне напряжения (свыше 35 кВ до 110 кВ) – 3,05 руб/кВтч(было у основного гарантированного поставщика ПАО «Якутскэнерго» 7,26 руб/кВтч);

-на среднем втором уровне напряжения (от 1 кВ до 35 кВ) – 3,23 руб/кВтч(было у основного гарантированного поставщика ПАО «Якутскэнерго» 7,69 руб/кВтч);

-на низком уровне напряжения (до 0,4 кВ) – 3,27 руб/кВтч (было у основного гарантированного поставщика ПАО «Якутскэнерго» 7,80 руб/кВтч).

Фото Марии Васильевой (ЯСИА)