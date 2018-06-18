Работы по активному тушению лесных пожаров в минувшие сутки велись на 64 участках земель лесного фонда на площади 10,2 тыс. га, сообщает федеральная авиалесоохрана.

Наибольшая площадь лесных пожаров в России зафиксирована в Якутии. Здесь обнаружено семь природных очагов на площади 4,7 тыс. га. Два возгорания в Магаданской области охватили 3,1 тыс. га леса.

В Красноярском крае 18 пожаров (941), в Иркутской области горят 11 лесных участков (642 га), в Хабаровском крае действовал один пожар (380 га), три возгорания в Бурятии (151 га).

Менее сотни гектаров лесной территории горели в Забайкалье (96 га), в Ямало-Ненецком автономном округе (71 га), в Мурманской области (25 га), в Карелии (14 га), в Архангельской (5 га) и Тюменской (4 га) областях, а также на Алтае (2 га). Огонь прошел и 20 га Алтайского государственного заповедника.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки лесные пожарные ликвидировали 68 ранее возникших лесных пожаров на площади 867 га. На тушении задействовано около 1,7 тыс. человек, 249 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении — 67 воздушных судов.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах России, режим ЧС действует в Забайкальском крае и в двух районах Якутии.