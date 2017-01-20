Находящийся в колонии певец Сиэйэ Уола открыл в instagram свою страницу

Известный якутский певец Сиэйэ Уола открыл в instagram свою страницу. Виктор Иванов, его настоящее имя, в данное время отбывает наказание в Табагинской колонии строгого режима. Страничка в соцсети набрала уже более 800 подписчиков.

Напомним, Сиэйэ Уола тяжело ранил своего соседа выстрелами из ружья, в результате чего последнему ампутировали ногу. За этим громким судебным процессом наблюдала вся Якутия. Виктор Иванов был осужден Якутским городским судом по ст. 30 ч. 3 – ст. 105 ч.1 УК РФ (покушение на убийство) к 9 годам лишения свободы и выплатой моральной компенсации пострадавшему Сергею Мекюрдянову в размере 1 миллиона рублей. 13 марта 2015 г. Верховный суд РС(Я), после рассмотрения апелляционной жалобы, уменьшил срок лишения свободы певца до шести лет.

В 2015 году уже заключенный певец стал лауреатом премии «Дохсун» за свою песню «Эн бааргын» («Ты рядом»).