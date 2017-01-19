Награждены жители наслегов

Указ главы Республики Саха (Якутия) «О награждении государственной наградой Республики Саха (Якутия)»
За вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
КОРНИЛОВА Афанасия Васильевича, главу администрации муниципального образования «Троицкий наслег», Олекминский район;
МАКАРОВА Акима Егоровича, общественного активиста села Улахан-Кюель, Чурапчинский улус.
Глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ. г. Якутск. 13 января 2017 года. № 1684comments powered by HyperComments