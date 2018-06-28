Награждены советники

Указ главы Республики Саха (Якутия) «О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия)» За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) МИРОНОВА Сергея Анатольевича, советника Председателя Правительства Республики Саха (Якутия); ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» СЕМЕНОВУ Елену Николаевну, советника Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ. 20 июня 2018 года. № 2693 Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2919997

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