Награждены советники

Указ главы Республики Саха (Якутия) «О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия)»
За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
МИРОНОВА Сергея Анатольевича, советника Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
СЕМЕНОВУ Елену Николаевну, советника Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ. 20 июня 2018 года. № 2693
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