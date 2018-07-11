Награждены работники «Туймаады-нефть»

Указ врио главы Республики Саха (Якутия) «О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия)»
За заслуги в области обеспечения товаропроизводителей и населения республики горюче-смазочными материалами, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
СИЗЫХ Анатолию Егоровичу, старшему оператору автозаправочной станции акционерного общества «Нефтяная компания “Туймаада-нефть”», Таттинский улус.
Наградить
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
ИЛЬИНА Владимира Николаевича, заместителя генерального директора по производству акционерного общества «Нефтяная компания “Туймаада- нефть”», город Якутск.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ. 06 июля 2018 года. № 2721
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