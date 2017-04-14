Награждены лидер профсоюзов Якутии и другие

О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия) За заслуги в области образования, культуры, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики, вклад в социально- экономическое развитие республики, плодотворную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ПАРФЕНОВУ Владимиру Прокопьевичу, почетному ветерану системы образования Республики Саха (Якутия), Горный улус. Наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ДЕГТЯРЕВА Николая Николаевича, председателя Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия)», город Якутск;

МАКСИМОВУ Елизавету Степановну, почетного ветерана Республики Саха (Якутия), заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия), Горный улус;

НАКУЛА Петра Дмитриевича, генерального директора государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно- коммунального хозяйства и энергетики», город Якутск;

УАРОВА Прокопия Ивановича, ветерана государственной службы, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), город Якутск. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

ТЫРЫЛГИНУ Веру Николаевну, специалиста музея имени Н.И. Таврата с. Колымское муниципального казенного учреждения «Нижнеколымский музей истории и культуры народов Севера»;

ПРОТОДЬЯКОНОВА Кузьму Кузьмича, ветерана труда, почетного гражданина Намского улуса. Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ. г. Якутск. 14 апреля 2017 года. № 1843 comments powered by HyperComments

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