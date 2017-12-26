Награждены лауреаты премии «Юрист года Республики Саха (Якутия)»

На Координационном совете по вопросам повышения правовой культуры республики состоялось вручение республиканской общественной премии «Юрист года-2017».

Конкурс направлен на общественное признание заслуг и социально значимой деятельности в области юриспруденции, а также личного вклада в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, развитие юридической науки, правового просвещения, повышение правовой культуры, подготовку квалифицированных юридических кадров.

Конкурс проводится Якутским региональным отделением Ассоциации юристов России, Союзом «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)» при поддержке Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) и Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия).

Премии вручали министр по развитию институтов гражданского общества РС(Я) Анатолий Бравин, председатель Конституционного суда РСЯ), руководитель ЯРО Ассоциации юристов России Александр Ким-Кимэн и Уполномоченный по правам человека в РС(Я) Сардана Гурьева. Премии вручены:

победителю в номинации «Правовое просвещение и правовая помощь» Ольге Ильиной руководителю юридической клиники, начальнику правового управления СВФУ им. М. Аммосова;

в номинации «Правовое обеспечение отраслей экономики» — Серафиму Попову, заместителю руководителя Департаменты методологического и правового обеспечения Госкомитета РС(Я) по регулированию контрактной системы в сфере закупок;

в номинации «Правозащитная деятельность» — Николаю Степанову, заместителю главы-управделами Намского улуса.

В номинации «Юридическое образование и юридическая наука» лауреатом стал Денис Васильев, заместитель директора Якутского экономико-правового института, кандидат юридических наук, доцент.

Как было отмечено, всех победителей конкурса отличают высокий профессионализм, готовность оказать помощь людям, активная жизненная позиция и творческий подход к работе.