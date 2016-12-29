Награждены деятели кинематографии

За заслуги в области культуры и кинематографии, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание

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