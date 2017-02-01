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Что отремонтируют при капремонте?
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Награждения за заслуги в области науки, высшего образования, физической культуры и спорта

За заслуги в области науки, высшего образования, физической культуры и спорта, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

МАКСИМОВУ Трофиму Христофоровичу, заведующему лабораторией биогеохимических циклов мерзлотных экосистем Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт биологических проблем криолитозоны» Сибирского отделения Российской академии наук, город Якутск;

ПЕСТРЯКОВОЙ Людмиле Агафьевне, главному научному сотруднику Института естественных наук федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ПОПОВУ Александру Ивановичу, председателю Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по регулированию контрактной системы в сфере закупок, город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

Владимирову Афанасию Афанасьевичу, старшему тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Амгинская детско-юношеская спортивная школа имени Николая Захарова-Сахаачча», Амгинский улус (район).

Наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ЗУБКОВА Владимира Петровича, временно исполняющего обязанности директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт горного дела Севера имени Н.В. Черского» Сибирского отделения Российской академии наук, город Якутск;

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

АНДРЕЕВУ Тамару Егоровну, заместителя директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера» Сибирского отделения Российской академии наук, город Якутск;

ИВАНОВА Михаила Ивановича, председателя Совета ветеранов муниципального образования «Город Нюрба», Нюрбинский район.

Глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ

г. Якутск

31 января 2017 года

№ 1715

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Источник: http://ysia.ru/ofitsialno/o-nagrazhdenii-gosudarstvennymi-nagradami-respubliki-saha-yakutiya-51/
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