Награждения за заслуги в области науки, высшего образования, физической культуры и спорта

За заслуги в области науки, высшего образования, физической культуры и спорта, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания

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