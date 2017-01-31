Награждения за вклад в развитие республики

За вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ПУГАЧЕВУ Алексею Филипповичу, первому заместителю генерального директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутское постпредство в г.Москве», город Москва.
Наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ОКОНЕШНИКОВА Петра Михайловича, заместителя начальника отдела инженерного обеспечения государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Служба эксплуатационно-технического обеспечения», город Якутск;
ОЩЕПКОВА Платона Петровича, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного гражданина Ленского района, город Якутск.
За вклад в укрепление государственности, социально- экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную службу наградить
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
БАСОВУ Ирину Прокопьевну – руководителя отдела Управления Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) в г. Якутске;
ГЕРМОГЕНОВА Геннадия Ревовича – заместителя министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия);
ДМИТРИЕВУ Раису Николаевну – заместителя руководителя департамента Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).comments powered by HyperComments