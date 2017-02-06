Наглость бывшего сотрудника милиции

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника милиции по факту применения им насилия в отношении двух полицейских

Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) в отношении 35-летнего жителя Усть-Алданского района.

Следствием установлено, что 2 февраля 2017 года старший участковый уполномоченный, находясь при исполнении служебных обязанностей, на своем служебном автомобиле следовал из села Кептени в село Борогонцы. При выезде из села он заметил мужчину, который попросил участкового довезти его в соседний населенный пункт.

В автомашине полицейский почувствовал запах алкоголя и разъяснил мужчине недопустимость нахождения в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Однако это не остановило дерзкого пассажира, который, выражаясь нецензурной бранью в адрес участкового, достал из кармана бутылку со спиртным начал распивать его в салоне движущейся автомашины. Замечания и требования сотрудника полиции о прекращении противоправных действий пассажир игнорировал.

Сотрудник полиции в связи с таким поведением пассажира уведомил его о намерении проследовать в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Не желая подчиняться законному требованию участкового, агрессивный пассажир нанес ему несколько ударов по голове, придерживая при этом сотрудника полиции за шею.

Полицейский сумел остановить транспортное средство. Пассажир нанес очередные удары сотруднику полиции в грудную клетку и левый бок, но применение физической силы и спецсредств обездвижило злоумышленника.

Сотрудник полиции доставил нарушителя в отдел полиции, где тот после снятия наручников нанес стоящему рядом помощнику участкового уполномоченного два удара кулаками по лицу.

В результате преступных действий задержанного старший участковый уполномоченный получил ушибы мягких тканей лица, ушиб мягких тканей грудной клетки. Помощнику участкового причинены телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей подбородочной области.

В настоящее время по делу назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

При допросе в качестве подозреваемого мужчина вину признал частично, указав, что в салоне автомашины удары сотруднику он не наносил. При этом медицинским освидетельствованием каких-либо повреждений у подозреваемого не обнаружено.

Стоит отметить, что требования к допустимому поведению в общественных местах подозреваемому знакомы, так как он сам в недавнем прошлом являлся сотрудником правоохранительных органов – в период с 2001 по 2009 годы состоял в должностях инспекторов ИВС, ГИБДД, оперуполномоченного.

Расследование продолжается.