Надстройка на 2 этаже ресторана «У Адмирала» признана незаконной

Прокуратура г. Якутска по обращению жителей многоквартирного дома по пр. Ленина, 4 проведена проверка исполнения градостроительного законодательства.

Установлено, что Окружной администрацией г.Якутска застройщику выдано разрешение на реконструкцию в отношении объекта капитального строительства «Надстройка зимнего сада на 2-м этаже ресторана «У Адмирала» в квартале 125 г. Якутска».

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, к заявлению о выдаче разрешения на реконструкцию, застройщик должен приложить согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.

В нарушение изложенного, вместо согласия всех правообладателей объекта капитального строительства, застройщик в уполномоченный орган представил протокол общего собрания собственников здания, в резолютивной части которого указано о даче согласия на производство надстройки зимнего сада на втором этаже ресторана «У Адмирала».

Вопреки требованиям Жилищного кодекса РФ необходимое квалифицированное большинство в 2/3 от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в ходе голосования не получено, то есть решение о реконструкции дома общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме не принято.

В указанной связи, реконструкция дома осуществлена застройщиком в нарушении п. 1 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ, при отсутствии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура г.Якутска внесла представление в Окружную администрацию, по результатам рассмотрения которого ранее выданное распоряжение на строительство отменено, идет подготовка документов для подачи иска к застройщику о приведении объекта в состояние, существовавшее до проведения работ по реконструкции.