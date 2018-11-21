Надина Эльпис вернулась на родину

Спустя 5 лет певица Надина Эльпис вернулась на свою родину в Абыйский наслег погостить. View this post on Instagram ✈️ #Абый#Дорообо A post shared by Надина Эльпис (@nadina_elpis) on Nov 20, 2018 at 9:17pm PST В своем Instagram звезда поделилась радостной новостью, что стала почетным гражданином Абыйского наслега: Бугун миэхэ олус дьоллоох уонна долгутуулаах кун буолла — 5 сыл буолан баран ийэбин, дьоммун кордум, дойдубар ахтыл5аммын таhаардым уонна Почетный гражданин Абыйского наслега буоллум ! ☺️💔😭 Махталым мунура суох ! Абый буоларбыттан киэн туттабын! Дойдум Абый улууhун туhугар оссо да5аны айыам- тутуом, аатырда туруом!!!!❤️🚀 Поздравляем! Источник: Сетевое издание SAKHALIFE

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