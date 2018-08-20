Надежный посредник: АЭБ предлагает открыть брокерский счет для покупки ценных бумаг

Алмазэргиэнбанк предлагает клиентам купить ценные бумаги более 250 компаний на Московской бирже, открыв брокерский счет.

По сравнению с другими видами инвестирования открытие брокерского счета в Алмазэргиэнбанке отличается большим выбором активов и прозрачностью.

«АЭБ –лицензированный брокер, работающий под надзором Центрального банка России. Мы обеспечиваем доступ клиентов к Московской бирже – крупнейшей и надежной площадке для торговли акциями в стране. К тому же специалисты Алмазэргиэнбанка помогут выбрать ценные бумаги более 250 крупнейших предприятий», — отметил руководитель отдела по работе с ценными бумагами Александр Томтосов.

По его словам, центр разработки и принятия решений находится в Якутске, поэтому у клиентов, решивших открыть брокерский счет в АЭБ, всегда будет возможность лично пообщаться с авторами торговых стратегий.

«Мы предлагаем своевременную альтернативу банковскому депозиту, поможем подобрать инвестиционные идеи согласно нашей стратегии и наработкам. Частные инвесторы – очень занятые люди, у них не всегда достаточно времени или навыков для проведения самостоятельного анализа рынка, поэтому мы готовы взять расчетно-аналитическую часть на себя», — подчеркнул Александр Томтосов.

Он выделил среди преимуществ бесплатное открытие и закрытие брокерского счета, отсутствие комиссии за пополнение и снятие денег со счета.

Узнать подробнее об открытии брокерского счета и записаться на консультацию можно по телефону 42-25-23 или обратиться в офис Алмазэргиэнбанка по адресу: город Якутск, улица Кирова, 10.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

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