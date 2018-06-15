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Красота & Здоровье
15 июня 2018, 9:00
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Надеюсь, что не вернусь сюда, но, если это случится, то я приду к вам без страха…

«Хочу поблагодарить» – так начинаются почти все записи, сделанные пациентами Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи в книгах отзывов. Люди пишут о своих врачах медицинских сестрах, санитарах, которые за время болезни стали им родными. Редкий человек поступает сюда по плану, заранее зная, к кому попадет и какое лечение получит. В основном пациенты здесь экстренные, поступающие в состоянии критическом, и никто не знает, что его ждет впереди. Бывает, что остаются только надежда и вера. Надежда, что все обойдется и вера во врача… Листаю страницы, сохранившие тепло сердец людей, уже с нетерпением ожидающих встречи с родными и будто сама ощущаю легкое состояние человека, благополучно пережившего беду.

— Мне повезло с врачами, оперировал меня молодой рентген-хирург Эверстов  Семен Афанасьевич. Операция прошла очень удачно. Спасибо и моему лечащему врачу  Альбине Сергеевне Кривогорницыной за доброе и чуткое отношение. Всему коллективу неотложной кардиологии мой низкий поклон. М.Е.Окороков, Мегино-Кангаласский улус.

— Сердечно благодарю ваш молодой, красивый коллектив! Оказывается, есть среди нас ангелы-спасители, и это — вы! Не сосчитать, скольким больным и их родственникам вы подарили счастье. В.В.Докторов, г.Вилюйск.

— Благодарю своего врача Анну Владимировну Павлову, старшую сестру Светлану Юрьевну Сивцеву, сестричек отделения: Степаниду, Ирину, Любу, Мусю и всех остальных. Я была искренне удивлен и поражен: как они работают! Народный депутат, уполномоченный по правам человека Алексей Спиридонович Яковлев.

Моя мама Зайцева Ульяна Евдокимовна перенесла второй инсульт и лечилась в отделении неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения РБ№2-ЦЭМП, — делится Вера Константиновна Писарева. — Отличный коллектив, добрые, доброжелательные, участливые сотрудники: врачи, медсестры, младший медперсонал. Нас вкусно кормили, занимались ЛФК. Крепчайшего вам здоровья и только добрых вестей!

Прекрасный врач Винокуров Иван Иванович. Вы бы видели, как этот человек воспринимает чужую боль! Спасибо ему за сострадание! Спасибо вам за ваш нелегкий ежедневный труд. Огромная благодарность лечащему врачу Юлии Ильиничне Хабаровой, — пишет пациентка о врачах отделения неотложной кардиологии,  благодарно называя имена Шкулевой Алины, Неустроева Василия, Макаровой Валентины, Ощепковой Елены и Алиевой Фаины. — Добрые люди, здоровья вам и счастья. М.А.Угрюмова

Я находился в отделении неврологии с инсультом. Очень благодарен своим лечащим врачам Петровой Марии Николаевне, Яковлеву Александру Афанасьевичу, Васильевой Нине Афанасьевне. Из вспомогательного персонала особо выделил бы медсестру Валентину Ивановну Кириченко, в ней очень удачно сочетаются доброе сердце и золотые руки, — читаю старательно написанные строки.

— Огромная благодарность моему лечащему врачу Грачевой Юлия Леонидовне, массажисту Говорову Александру Александровичу, эрготерапевтам, логопеду за то, что поставили на ноги после тяжелой болезни нашу маму, бабушку Тимофееву Аграфену Антиповну. Спасибо вам за вашу высокую компетентность, профессионализм, компетентность, доброе, чуткое отношение к тяжелым пациентам, — написали дети, внуки, правнуки Тимофеевой А.А.

— Примите нашу огромную благодарность за вашу пациентку из второй палаты Семенову Екатерину Васильевну, — за подписями под этим письмом стоят, похоже, большая и дружная родня. — Дорогие наши врачи Нина Афанасьевна Васильева, Юлия Ильинична Хабарова, Юлия Евгеньевна Копылова, дорогие медицинские сестры, санитарочки, массажисты, логопед, инструкторы ЛФК неврологического отделения с ОНМК,  невозможно выразить словами нашу благодарность за то, что вы подарили ей жизнь. Скольких тяжелых больных вы вытащили с того света! Мы высоко ценим ваш нелегкий труд, обширные знания, гордимся вами и никогда не забудем вас! С огромной благодарностью и искренним уважением, Неустроевы, Семеновы, Босиковы, Сивцевы, Иосифовы, Алексеевы.

— Уважаемые коллеги! — пишет М.А.Баишев, врач-организатор здравоохранения, ветеран труда. — От всей души благодарю вас за лечение и заботливый уход. Спасибо всем: врачам, медсестрам, санитаркам. Горжусь, что коллеги моего поколения воспитали себе достойную смену: высококвалифицированную, преданную делу, человечную.

Спасибо всем солдатам Гиппократа, дарящим жизнь больным людям. Низкий поклон всем от уборщицы до профессора за профессионализм, сердечность и высокую квалификацию, — написали ветераны труда А.А.Катаев и В.П. Кононов.

В отделении кардиореанимации всегда стоит напряженная тишина. Сложно себе представить, что пациенты отделения в скором времени смогут что-то написать, и тем приятнее читать строки благодарных слов:

— Хочу поблагодарить рентген-хирурга Эверстова Семена Афанасьевича, кардиореаниматолога Тримбач Ивана Анатольевича, всех девочек медсестер отделения кардиореанимации. Большое спасибо от чистого сердца! Васильева Марфа Афанасьевна.

— Спасибо отделению кардиореанимации за квалифицированную помощь и теплое отношение. Отдельное большое спасибо Тримбач Ивану Анатольевичу, санитару Николаю Попову, всему остальному коллективу. С огромной благодарностью, М.Ю.Ощепков.

— Моя огромная благодарность коллективу неврологического отделения, которым руководит профессионал высокого класса невролог Людмила Тимофеевна Оконешникова, — пишет в книге отзывов А.Ю.Заозерская. — Здесь работают очень терпеливые и внимательные врачи. Особая благодарность врачам Передий Елене Викторовне и Анастасии Николаевне Ылаховой за их бережное отношение, правильно найденный подход, и скорректированное лечение. На моих глазах, всего за 5–7 дней люди здесь начинают выздоравливать. Слава таким врачам, которые облегчают страдания, внимательно лечат, помогают. Спасибо огромное медсестре Светлане Николаевне Папиной и Раисе Валерьевне Кашлаковой. У Раисы Валерьевны руки легкие настолько, что не чувствуется прокол на коже и вене! Доброта и отзывчивость этих женщин радует и помогает выздороветь.  Спасибо большое медсестре Сахайе, такая расторопная, быстрая и улыбчивая! Спасибо тем, кто готовит еду – очень вкусно, по-домашнему, просто здорово кормят! В отделении порядок, все четко организованно, так что сразу понимаешь, что здесь все серьезно.

Вот еще две теплые записи:

— За то короткое время, что я отлежала в отделении неврологии, врачи сделали все возможное, чтобы улучшить мое состояние. Большое вам за это спасибо! Е.К.Иванова

— Спасибо за помощь, оказанную нашей маме Стрекаловской Саргылане Дмитриевне. Обследовали, быстро назначили лечение, тем самым спасли ее. Мама вспоминает вас очень тепло, называет вас «мои ангелочки». Семья Стрекаловских, с.Намцы

Примите теплые слова от своих пациентов и травматологи.

— Хочу выразить огромную свою благодарность травматологу Сергею Ивановичу Софронову и Отову Геннадию Егоровичу.

— Хотел бы выразить благодарность зав.отделением Степану Семеновичу Тордуину, врачам Петру Петровичу Ксенофонтову и Михаилу Михайловичу Спиридонову за оперативную квалифицированную помощь. Павлова Г.А.

— Выражаем огромную благодарность Степану Семеновичу Тордуину, Геннадию Анатольевичу Пальшину, Спиридонову Михаилу Михайловичу, медсестрам и санитаркам отделения. Спасибо вам за ваши золотые руки добые отзывчивые сердца и заботу. Нурметова Л.Я., Захарова В.С., У.Е.Пермякова.

— Особую благодарность хочется выразить санитарочке Злате за ответственное отношение к своей работе за доброту.  Пациентки палаты № 10.

Травматологи-ортопеды нередко делятся радостью, что их пациенты, зачастую потерявшие надежду на полное излечение и восстановление, придя к ним костылях, а уходят, уверенно шагая, на собственных ногах. 

— Моя огромная благодарность Пальшину Геннадию Анатольевичу и Комиссарову Анатолию Николаевичу. Это высокие профессионалы. Хочу также поблагодарить молодых врачей Виталия Геннадиевича Пальшина и Захарова Михаила Михайловича. Спасибо и медсестрам за легкие руки  и добрые сердца. Л.Д.Игнатьева

— Хочу написать о лечащем враче – Пальшине Виталии Геннадиевиче. Я давно не встречала таких врачей, так внимательно и заботливо относящихся к своим пациентам. Спасибо за ваши золотые руки и доброе сердце. Г.Г. Карлова.

— Мой послеоперационный период прошел без осложнений, за что я очень благодарна Г.А.Пальшину, Маркову П.В., Мордосову А.М., Татаринову Р.Р.

— Вы все достойны благодарности, но все-таки хочу выделить моих дорогих Айаала Валерьевича Винокурова, Виталия Геннадиевича Пальшина,  Павлову Павлину Павловну, Таллаеву Е.Е. Спасибо вам за мою ногу!

— Надеюсь, что не вернусь сюда, но, если это случится, то я приду к вам без страха, знаю, что буду в хороших профессиональных руках. В.А.Аммосова.

— Волею судьбы вновь попала к Анатолию Николаевичу Комиссарову. Земной поклон вам за любовь к профессии. Спасибо ортопеду Петру Валентиновичу Маркову за профессионализм и доброе сердечное отношение.  Он настоящий от бога врач-спаситель. Пшенникова Е.Д.

— Огромная благодарность врачам-ортопедам Мордосову Анатолию Николаевичу, Обутову Игорю Павловичу. Руки ваши золотые очень многих исцелили. До земли вам наш поклон. О.А.Андреева и палата№1.

— Мы благодарны нашему родному лечащему врачу Никифорову Афанасию Ивановичу, с его легкой руки мы опять встанем на ноги. Его доброе отношение, советы, лечение согревали наши души и больное тело. Пациенты палаты №5.

Я не дошла еще до половины текста, заполненного добрыми словами в адрес сотрудников второй Республиканской, так что народный рейтинг продолжается!

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
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