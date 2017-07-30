Над Ольгой Федоровой сгустились тучи

Интернет-газета «ВЯкутии.ru» сообщает:

Первым на материал о ценах авиакомпаний, в том числе, в первую очередь, — «Якутии» откликнулся депутат Ил Тумэна Виктор Федоров.

«В понедельник буду в Якутске. Будем разбираться. Согласен с Вами по авиакомпании «Якутия». Когда мы выделяли помощь для нее, один из основных аргументов был тот, что авиакомпания призвана сдерживать тарифы, особенно, — на магистральных перевозках. Но этого не происходит», — сообщил Виктор Федоров в своем комментарии ИГ «В Якутии.ру».

«Оказалось, прибыль превыше всего. И стоимость билетов 50 тысяч рублей по направлению «Якутск-Москва», конечно, это же запредельные цены», — подчеркивает депутат.

«Плюс ко всему, мы понимаем, что у нас эта нагрузка опять ложится и на малый бизнес, который, в том числе, тоже оплачивает проезд своим работникам. Тут накладывается масса, конечно, вопросов по деятельности авиакомпании «Якутия»», — уточнил Федоров.

Говоря об этом, Виктор Николаевич подчеркнул для ИГ «В Якутии.ру» следующее: