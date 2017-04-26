Над нами не каплет. Начался сезон капитального ремонта жилых домов

Пожалуй, очень многие жильцы многоквартирных домов сталкивались с такой проблемой, как протекание, а также недостаточно надежное состояние крыши.

В один ряд сюда становятся и такие минусы, как некачественное покрытие, обрушение крыш в старом доме и т.п. Именно поэтому капитальный ремонт кровли многоквартирного дома – один из наиболее остро стоящих вопросов для многих жильцов.

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В домах по адресам: город Якутск, улица Автодорожная 40, 40/1, 40/2 начался капитальный ремонт мягкой кровли. Выполнением работ по замене кровли занимается подрядная организация – ООО «Нордвестстрой», под руководством директора Василия Рейнбуша, по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

«Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома представляет собой полную переделку крыши. С нее снимается старое покрытие, после чего заливается свежая стяжка и в два слоя укладывается новый кровельный ковер. Кроме ремонта кровли по данным адресам проводится и ремонт вентиляционных труб. КК ремонту вентиляции приступили в середине апреля, а ремонт кровли начали на этой неделе. Ждали наступления плюсовой температуры в ночное время», — отметил Василий Рейнбуш.

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По условиям договора подрядная организация должна завершить капитальный ремонт до конца июня..