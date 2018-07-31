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Ушел из жизни мастер по национальным музыкальным инструментам

Национальный театр танца РС(Я) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины мастера-художника по изготовлению и реставрации музыкальных инструментов театра, заслуженного работника культуры РС(Я), отличника культуры РС(Я), народного мастера РС(Я), почетного гражданина МО «Бердигестяхский наслег» Тихона Тихоновича Дьячковского. Прощание состоится 2 августа 2018 г., в с. Бердигестях,  Доме Досуга им. М.С.Егорова, начало  10 часов.

Справка о трудовой деятельности

Тихон Тихонович Дьячковский  родился 25 мая 1949 г. с. Бердигестях Горного района  Якутской АССР. В 1968 г. окончил среднюю школу с. Бердигестях. С 1971 по 1973 годы служил в рядах Советской Армии.

Тихон Дьячковский  начал трудовую деятельность с должности учителя рисования, труда и черчения Верхоянской средней школы. С 1974  по 1980 годы, отработав в системе общего образования, перевелся художником в Бердигестяхский народный театр при отделе культуры Горного района. С тех пор Тихон Тихонович связал свою жизнь с развитием музыкальной культуры республики.

В 1995 г. по инициативе заслуженных работников культуры Якутской АССР Василия Авксентьевича и Марии Васильевны Мохначевских  была создана мастерская по изготовлению национальных музыкальных инструментов в с. Бердигестях Горного района. Как  родной племянник Мохначевских и продолжатель  их дела, Тихон Тихонович был принят на работу с открытия мастерской. Начал с должности старшего мастера и в последующем вырос до  должности главного инженера мастерской. За период его работы значительно укрепилась материально-техническая база, систематизировался кадровый потенциал, было обучено много молодых специалистов со всей республики.

При непосредственном участии Тихона Дьячковского  мастерская добилась ряд высоких достижений, таких как:

— 2002 г. — победитель Республиканской выставки – ярмарки «Лучшие товары Якутии»;

— 2002 г. — лауреат и обладатель золотой медали Российского конкурса «100 лучших товаров России»;

— 2004 г. – награждение золотой медалью Российско – Американской торгово-промышленной палаты «Золотая Галактика»;

— 2004 г. — номинант международной  награды Клуба лидеров торговли «За качество» в Италии;

— 2005 г. — лауреат Республиканского фестиваля народного творчества «Сверкай алмазами, Победа!», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в г. Хабаровске.

В 2007 г. Тихон Дьячковский как один из опытных мастеров из Якутии принял участие в творческой командировке по обмену опытом в Японии.

Изготовленные под руководством Тихона  Дьячковского музыкальные инструменты звучат во многих коллективах, фольклорных ансамблях детских музыкальных и общеобразовательных школ республики, самодеятельных творческих группах улусов, профессиональных оркестрах таких как, оркестр национальных инструментов театра танца, группы Клавдии и Германа Хатылаевых, Владимира  Татаринова и др.

В 2010 г. Тихон Дьячковский со своими коллегами выполнил большой заказ по изготовлению комплектов ударно-шумовых инструментов и по производству сувенирных изделий для культурной программы Республиканского ысыаха «Олонхо — 2010»  в  Горном улусе.

За добросовестный труд и за вклад в развитие якутского инструментария Тихону Тихоновичу был присвоен почетный знак «Отличник культуры Республики Саха (Якутия),  присвоены почетные звания «Мастер народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия)», «Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия)» «Почетный гражданин МО «Бердигестяхский наслег». Его трудовая деятельность отмечена муниципальной наградой «За вклад в развитие улуса». Он неоднократно был награжден Благодарственными письмами Правительства Республики Саха (Якутия).

 30 января 2017 г. по Указу Главы Республики Саха (Якутия) Бердигестяхская мастерская по изготовлению и реставрации музыкальных инструментов была присоединена в  АУ «Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) им. С.А. Зверева Кыыл – Уола». Это событие очень обрадовало Тихона Тихоновича. Вместе со своими коллегами он с большим энтузиазмом приступил к работе в новом коллективе. Став отдельным структурным подразделением – мастерской по изготовлению и реставрации музыкальных инструментов театра, мастера – художники выполняют заказы со всей республики и за её пределами, реставрируют, восстанавливают разные музыкальные инструменты. В апреле этого года театр вместе с Арктическим государственным институтом культуры и искусств провел Всероссийскую научно-практическую конференцию на тему «Проблемы сохранения и развития фольклорного наследия в условиях современного театра». К этой конференции Тихон Дьячковский представил якутскую скрипку – кырыымпу, на которой презентовала солистка оркестра Елена Ноева произведения якутских композиторов. Тихон Тихонович вплоть до последних дней дорабатывал свою кырыымпу. Тяжелая болезнь унесла его 28 июля.

Тихон Тихонович Дьячковский внес неоценимый вклад в развитие якутского музыкального инструментария республики, в сохранении культурного наследия народов Якутии. Ему было присуще умение организовать коллектив на выполнение производственных задач, невероятная работоспособность, преданность к делу, ответственность, уважительное  и справедливое отношение к коллегам. Верный своей любимой работе, опытный мастер, Тихон Тихонович передавал знания, богатый опыт и секреты  молодым коллегам, поддерживал отношения с мастерами из Москвы, организовывал и принимал участие в мастер-классах, постоянно работал над внедрением новых методов в сложном технологическом процессе изготовления музыкальных инструментов.

Светлая память о коллеге, замечательном человеке — Тихоне Тихоновиче Дьячковском останется в наших сердцах.

Источник: Пресс-Центр театра танца.
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