Национальный театр танца представляет спектакль «Манчаары»

22 февраля в Национальном театре танца состоится спектакль о национальном герое якутского народа Манчаары, о его жизни полной испытаний, страданий, лишений, побегов, любви, стремления к свободе и мечте о светлой жизни.

В главных и основных партиях задействованы:

дипломант международного конкурса Владислав Попов – Манчаары

дипломант международного конкурса Виолетта Ноговицына – Күөх Кэтириис

Сергей Алексеев – Чоочо Баай

Семен Дьяконов – сын Чоочо Баайа

дипломант международного конкурса Валентина Аммосова — сестра Манчаары

отличник культуры РС(Я) Изабелла Егорова – мать Манчаары

заслуженный работник культуры РС(Я) Юрий Фёдоров – отец Манчаары

Авторы музыки:

залуженный деятель искусств РС(Я) Николай Петров

заслуженный артист РС(Я) Афанасий Томский

отличник культуры РС(Я) Валерий Ноенохов

отличник культуры РС(Я) Егор Федотов

Автор либретто и хореограф-постановщик:

народный артист РС(Я), заслуженный деятель искусств РС(Я), лауреат Государственной премии им. П.А.Ойунского Геннадий Баишев

Хореограф-постановщик:

заслуженная артистка РС(Я) Долаана Федотова

Художник-постановщик

Олег Молчанов (Санкт-Петербург)

Уважаемые жители и гости столицы! Ждем Вас 22 февраля 2018 г. в 18.30 в Дом Дружбы народов имени А.Е.Кулаковского.