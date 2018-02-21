Национальный театр танца представляет спектакль «Манчаары»

22 февраля в Национальном театре танца состоится спектакль о национальном герое якутского народа Манчаары, о его жизни полной испытаний, страданий, лишений, побегов, любви, стремления к свободе и мечте о светлой жизни.
В главных и основных партиях задействованы:
дипломант международного конкурса Владислав Попов – Манчаары
дипломант международного конкурса Виолетта Ноговицына – Күөх Кэтириис
Сергей Алексеев – Чоочо Баай
Семен Дьяконов – сын Чоочо Баайа
дипломант международного конкурса Валентина Аммосова — сестра Манчаары
отличник культуры РС(Я) Изабелла Егорова – мать Манчаары
заслуженный работник культуры РС(Я) Юрий Фёдоров – отец Манчаары
Авторы музыки:
залуженный деятель искусств РС(Я) Николай Петров
заслуженный артист РС(Я) Афанасий Томский
отличник культуры РС(Я) Валерий Ноенохов
отличник культуры РС(Я) Егор Федотов
Автор либретто и хореограф-постановщик:
народный артист РС(Я), заслуженный деятель искусств РС(Я), лауреат Государственной премии им. П.А.Ойунского Геннадий Баишев
Хореограф-постановщик:
заслуженная артистка РС(Я) Долаана Федотова
Художник-постановщик
Олег Молчанов (Санкт-Петербург)
Уважаемые жители и гости столицы! Ждем Вас 22 февраля 2018 г. в 18.30 в Дом Дружбы народов имени А.Е.Кулаковского.