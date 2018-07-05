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5 июля 2018, 15:15
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Национальный театр танца подведет итоги сезона

   10 июля Национальный театр танца подведет итоги  38 театрального сезона.   Все мероприятия этого  сезона были посвящены двум важным событиям —  25-летию присвоения Государственному ансамблю танца Якутии при Якутской государственной филармонии статуса Национальный театр танца РС(Я) и 25-летию создания в театре оркестра национальных инструментов.

Театральный сезон был открыт с представлением двух известных спектаклей «Бохсуруйуу» и «Ньырбакаан», приуроченных к 70-летию выдающегося композитора, большого друга  артистов Владимира Ксенофонтова.

Главное событие сезона: состоялась самая  ожидаемая премьера  двухактного этнобалета «Дети Белого Солнца» Рашида Калимуллина.  Автором либретто и постановщиком  выступил востребованный хореограф современности из Санкт-Петербурга Георгий Ковтун. Хормейстер Светлана Смирнова (Одесса), лауреат Всеукраинских и международных конкурсов, художник Олег Молчанов – известный в театральных кругах Москвы и Санкт-Петербурга, дирижер-постановщик – Николай Петров. Эта первая крупномасштабная работа с приглашенными постановщиками, и мы очень рады, что интернациональная команда создала на сцене  историю  жизни самых северных тюрков – якутов до прихода на Лену русских казаков. Премьера собрала полный зал зрителей, почитателей и состоялось 10 ноября прошлого года.  Мы счастливы, что задуманная грандиозная постановка осуществилась и артисты прошли бесценный мастер-класс у выдающихся деятелей искусств.

25-летие статуса театра широко отпраздновали на сцене театра оперы и балета 17 апреля  повторным показом этнобалета «Дети Белого Солнца» с многочисленными поздравлениями и награждениями.

В прекрасный праздник музыки, песни, красоты, очарования вылился гала-концерт «Саха сирим барахсан» (Якутия моя), посвященный ко Дню Республики Саха (Якутия) и 25 — летию Оркестра национальных инструментов. Также  большим подарком стал для поклонников концерт  архаичной музыки  ансамбля «КЫЛ САХа»  (рук. Анна Томская).   Оркестр  в течение сезона радовал разными программами учащихся   общеобразовательных школ, съездил с  выездными концертами в улусы, провел совместный проект с воспитанниками Дворца детского творчества «Под крышей дома моего» в рамках проекта «Музыка для всех».

Самым незабываемым моментом считаю  участие артистов по приглашению Дирекции театрального фестиваля «Золотая маска» в Москве. Артисты украсили богатой, яркой концертной программой  фестиваль «Московская масленица»,  представили лучшие танцы с «золотого фонда», песни, устное народное творчество, звуки хомуса, получили массу положительных откликов и отзывов организаторов, жителей и гостей Первопрестольной.

В апреле провели Всероссийскую научно-практическую конференцию совместно с Арктическим государственным институтом культуры  на тему «Проблемы сохранения и развития фольклорного наследия в условиях современного театра».  В работе конференции приняли участие более 146 человек, на пленарном заседании и секциях было заслушано 36 докладов. Состоялась презентация Концепции развития Национального театра танца РС(Я) имени С.А.Зверева-Кыыл Уола на 2018-2028 гг., Концепции проекта «Развитие и сохранение якутского струнно-смычкового инструмента кыл (кылыһах) на 2018-2030 гг.  На конференции встретились наши давние друзья композитор Игорь Воробьев (Санкт-Петербург) – один из редакторов- составителей брошюры «Кырыымпа: история и перспективы развития», мастер по изготовлению народных инструментов Владимир Алексеев (Москва) и наши театральные мастера  Петр Степанов, Тихон Дьячковский и др. В практической части состоялось премьерное выступление игры на  кырыымпах, изготовленных Владимиром Алексеевым и Тихоном Дьячковским.  На их авторских кырыымпах солистки оркестра Анисия Габышева и Елена Ноева с коллегами исполнили сцену «Родной алаас» спектакля «Манчаары», песню «Стерхи» Г.Григоряна. Большой интерес вызвало выступление ансамбля «КЫЛ САХа», артисты продемонстрировали виртуозную игру на кыл со струнами из конских волос, изготовленного мастером –  самородком Русланом Габышевым. В их исполнении зрители восторженно приняли импровизацию на якутские мотивы, сюиту из энобалета «Оһуор Туос»  В.Зырянова.

Богата и обширна география гастролей – это: Сунтарский и Нюрбинский улусы.  Зрители с восторгом посмотрели гала-концерт «Кыыл Уолуттан алгыстаах саха сайдам үҥкүүлээх».  Весенние гастроли охватили в марте Среднеколымский и Нижнеколымский улусы и были приурочены к сольной программе «Төрөөбүт күнүм – төрүт дойдубар» хомусистки-импровизатора, лауреата международных и всероссийских конкурсов Василены Шариной. Летние гастроли прошли в Намском улусе – селах Модут и Хатырык.

Одной из приоритетных направлений по основной деятельности является участие театра в международных, всероссийских, республиканских мероприятиях: «Бал Прессы», «Бал одаренных детей», IV фестиваль-конкурс “Таланты народные», 100-летие образования Военного комиссариата Якутии, Весенняя неделя добра в Парке культуры и отдыха, Вальс Победы на площади Победы, открытие выставки «Мать – хранительница очага», фестиваль японской культуры «Мацури», фестиваль молодежи «Ритм города», поездка народного артиста РС(Я) Дмитрия Артемьева с представителями Комитета солдатских матерей Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) по воинским частям Южного и Дальневосточного Военного округов,  торжественное мероприятие к 90-летию А.Н.Осипова, Ысыахи Постоянного Представительства Российской Федерации в городах Хабаровск и Владивосток, Международный фольклорно-этнографический фестиваль «Ойрад ТУМЭН» (Калмыкия), Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, благотворительные концерты для пострадавших от паводка в Таттинском и Амгинском улусах и многие др.

В марте театр провел II  Республиканский конкурс хомусистов для школьников  в доме «Арчы», в котором собрались  участники  Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Верхоянского, Сунтарского, Хангаласского, Намского улусов и  города  Якутска.  Конкурс прошел, как большой праздник детства, музыки, красоты и дружбы.

В Международный день танца гала-концерт «Сахам нарын үҥкүүтэ – Сахам сирин кэрэтэ» собрал на одной сцене профессиональных танцоров  и многочисленных участников  танцевальных ансамблей художественной самодеятельности «от мал до велика», вызвал бурю положительных эмоций, горячих аплодисментов, криков БРАВО.

В приоритете театра всегда была и остается детская аудитория. В течение сезона были показаны детские сказки «Волшебник Изумрудного города», «Три поросенка», «Славные актёры города Бремен», «Волк и семеро козлят» во многие детские дошкольные учреждения столицы и пригорода.

В мае, к 380-летию основания с. Русское Устье был представлен спектакль «На краю Ойкумены» Афанасия Томского.

В этом сезоне прошли чествования юбиляров, которые вылились в красочные творческие вечера:  «Үҥкүү мин дьылҕабар» ветерана балета, заслуженного артиста РФ и РС(Я) Афанасия Соловьева, «Magic of  TANGOS» заслуженной артистки РС(Я) Долааны Федотовой, «Феерия танца» балетмейстера-постановщика, заслуженного работника культуры РС(Я) Людмилы Антипиной. К 5-летию творческой деятельности собрала полный зал артистка фольклорной группы «Айар Кут» Василена Шарина  с сольной программой «Дууһабар уйдаран, мичээрбэр кыттыһын».

С наступлением лета артисты театра приняли  участие в культурных программах якутского национального праздника ысыах в с. Болтоҥо, Чурапче. В День России представили часть первую «Срединный мир» трилогии спектакля-олонхо «Бэрт Хара» на музыку Николая Петрова.  Главными действующими лицами  во многих мероприятиях стали артисты театра  на Ысыахе Туймаада. В перерыве между репетициями ысыаха артисты и работники успели сняться в массовых сценах художественного фильма «Дыгын Дархан»  и самое важное, успешно прошли аттестацию.

От души поздравляем коллег с присвоением почетного  звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» директора театра Александра Алексеева,  с присвоением почетного звания «Народный артист Республики Саха (Якутия) воистину народного героя Дмитрия Артемьева, с присвоением «Заслуженный артист Республики Саха (Якутия)» артистку балета, яркую, характерную Изабеллу Егорову, артиста оркестра, талантливого аранжировщика и оркестровщика Валерия Ноенохова, с присвоением почетного знака «Отличник культуры Республики Саха (Якутия) артиста оркестра Дмитрия  Винокурова и мастера по изготовлению и реставрации музыкальных инструментов Николая Данилова.

Среди множества мероприятий по репертуару театра и цейтнота во времени, артисты оставили за собой переходящий кубок  по спортивным соревнованиям на маевке Союза театральных  деятелей и заняли почетное V место в сильнейшей группе в Спартакиаде Рескома профсоюза работников культуры.

Впереди  артистов ожидает традиционное выступление на церемонии открытия ысыаха Сунтарского землячества. Завершится 38-й урожайный, богатый, счастливый сезон участием коллектива 9 июля на открытии Международных интеллектуальных игр в Якутии, куда прибудут полторы тысячи учащихся из разных регионов России и 22 стран мира.

До свидания, 38-й театральный сезон – дважды юбилейный, урожайный, насыщенный, динамичный, богатый изобилием концертов, гастролей, участием в мероприятиях, фестивалях, конкурсах! Желаю коллективу театра прекрасного отдыха, наберитесь сил и энергии, отправляйтесь в путешествие, радуйтесь, общайтесь, проводите лето с пользой и приятно!

Источник: Вера Черноградская, Пресс-Центр театра танца.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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