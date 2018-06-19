Национальный праздник Ысыах подарит якутянам дополнительный выходной

На заседании правительства еще 22 декабря принят законопроект об объявлении 21 июня республиканским праздничным нерабочим днем.
21 июня — день национального праздника Ысыах. В этот день правительство Якутии рекомендовало органам местного самоуправления муниципальных образований, работодателям, не относящимся к бюджетной сфере региона, установить указанные даты как нерабочие дни.
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