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Национальный наслег формирует опыт партнерства МО с частным бизнесом

Старательская артель «Амур» и Национальный наслег Анамы Алданского района достигли договоренностей по вопросам социального партнерства. «Механизмы партнерства между муниципальными образованиями и частными предприятиями позволят вывести вопросы развития территорий на более высокий уровень», — отметила заместитель Председателя Ил Тумэн Ольга БАЛАБКИНА на встрече с главами поселений своего избирательного округа.

30 января состоялась беседа с главой администрации муниципального образования «Национальный наслег Анамы» Алданского района Геннадием МИРОНОВЫМ.

Обсуждались вопросы развития поселка, подведены итоги совместной деятельности по привлечению инвестиций для нужд района и поселений. Геннадий Самуилович рассказал о сотрудничестве, которое наслег планирует развивать со старательской артелью «Амур».

Артель «Амур» ведет добычу полезных ископаемых на севере Хабаровского края. Однако, в связи с труднодоступностью данного района, основные работы по материально-техническому снабжению ведутся через территорию Якутии.
Администрация наслега Анамы, через территорию которого проходит дорога, соединяющая базу артели с федеральной трассой «Лена», вышла с предложением к вице-спикеру парламента о содействии в организации сотрудничества. Со стороны Анамы предлагалось выделение участков для различных нужд, реализация сельскохозяйственной продукции для артели, предоставление, в случае необходимости, рабочей силы.

Народным депутатом была достигнута договоренность со всеми заинтересованными сторонами и ее итогом стала рабочая встреча в Хабаровске, об итогах которой Геннадий Миронов рассказал Ольге Балабкиной. В мероприятии приняли участие исполнительный директор артели «Амур» Казбек БАЖАЕВ, заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу в г. Хабаровске Вадим НИКОЛАЕВ, общественный помощник депутата Хабаровской краевой Думы, житель с. Нелькан Аяно-Майского района Михаил ДЬЯЧКОВСКИЙ, от наслега «Анамы» на встрече присутствовали глава администрации Геннадий МИРОНОВ и специалист Дмитрий МАРФУСАЛОВ.

Руководство артели «Амур» приняло предложения наслежной администрации. В свою очередь, артель внесла встречные предложения в рамках социального партнерства. Казбек Наибович предложил осуществлять перевозку части грузов, необходимых для населения поселков Кутана и Чагда, водным транспортом артели «Амур» до посёлков. Также было предложено раз в год проводить ремонт автотранспортной техники, имеющейся в распоряжении администрации наслега, в авторемонтных мастерских артели «Амур». Транспортировку до места ремонта и обратно артель берет на себя. Кроме того, был решен вопрос по содержанию автомобильной дороги. Артель помимо обслуживания дороги от федеральной трассы «Лена» до Белькачи сделает развилку на Учур.

Завершая беседу, Ольга Балабкина поблагодарила Геннадия Миронова за активную работу. Она выразила уверенность, что по мере расширения взаимодействия между бизнесом и муниципалитетами в законодательство неизбежно будут вноситься корректировки, существующие пробелы исчезнут. Со стороны государственных органов власти всех уровней есть заинтересованность в развитии экономики на местах, и именно партнёрство муниципалитетов и частного бизнеса должно положительно сказаться на этом.

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Источник: ЯСИА
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