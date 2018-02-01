Национальная библиотека приглашает написать “Сахалыы диктант-2018”

«Сахалыы диктант 2018»

Дьокуускай куорат уонна Сахабыт Сирин олохтоохторун Сахалыы диктант суруйарга ыҥырабыт!

Сахалыы диктант” Төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнүгэр ананар. Сахалыы сөпкө, таба суруйары чиҥэтэр сыаллаах сорудахтаах тэрээһин буолар.

Бу диктаны үгэс курдук, Национальнай библиотека уонна ХИФУ Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттар тылларын уонна култуураларын үөрэтэр институт тэрийэллэр.

Буолар күнэ: олунньу 10 күнэ, күнүс 2 чаастан.

Буолар сирэ: Дьокуускай куорат, Ленина проспега 40, Национальнай библиотека; тел.: +7 (968) 153-10-25.

Кэлин, сылдьын, бэйэҕитин бэрэбиэркэлэнин!

Национальная библиотека РС(Я) приглашает написать “Сахалыы диктант-2018”

Национальная библиотека РС(Я) совместно с СВФУ приглашает жителей и гостей г. Якутска 10 февраля 2018 г. в 14:00 ч. проверить знания якутского языка на «Сахалыы диктант».

Сахалыы диктант — это ежегодная акция, приуроченная ко Дню родного языка и письменности. В этом году акция проводится уже в пятый раз. Основными целями проекта являются воспитание чувства патриотизма, любви и уважения к народу, к национальным традициям, бережного отношения к родному языку, повышение уровня практической грамотности населения, мотивация к изучению родного языка, оценка уровня знаний населения якутского языка.

Участие абсолютно бесплатное. Каждому написавшему диктант, будет вручен сертификат участия, а самым грамотным – дипломы и памятные призы.

Место проведения: основное здание Национальной библиотеки РС (Я), пр. Ленина, 40, вход со стороны ул.Октябрьской; тел.: +7 (968) 153-10-25.