Начинается пожароопасный сезон

Совсем скоро в Природном парке «Ленские Столбы» будет открыт летний туристический сезон. Сотни, а может и тысячи, самодеятельных путешественников и организованных туристских групп отправятся открывать для себя уникальные природные территории, включенные в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Среди разработанных сотрудниками природного парка эколого-туристических маршрутов – восхождения на смотровую площадку, посещение памятников природы, сплавы по рекам и мн. др.

Отправляясь в путешествие в Природный парк «Ленские Столбы», каждый турист должен помнить о необходимости особого бережного отношения к природе и соблюдения определенных правил поведения. С наступлением пожароопасного сезона, который в Якутии официально начался с 1 мая и продлится в этом году до конца октября, одним из наиболее важных требований, предъявляемых к путешественникам, становится соблюдение правил пожарной безопасности в лесу.

В весенне-летний период, особенно в сухую, ветреную, жаркую погоду, лесные территории ООПТ особенно подвержены возникновению пожаров.

По статистике, в большинстве случаев виновником лесного пожара оказывается человек. Брошенный окурок или спичка, разведение костра в неположенном месте, розлив горючих или легковоспламеняющихся жидкостей – причиной возгорания могут стать любые небрежные или халатные действия со стороны человека. К сожалению, за человеческие ошибки жестоко расплачивается природа. При пожаре гибнет все живое, в почве уничтожаются органические вещества, необходимые для её плодородия. В суровых климатических условиях выгоревшие леса и поля восстанавливаются десятилетиями.

Посетителям особо охраняемых природных территорий следует помнить и об административной и уголовной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, особенно, если в результате этих действий возник лесной пожар. К тому же, размеры административных штрафов многократно увеличиваются в случае, если правила пожарной безопасности в лесах были нарушены в период установления особого противопожарного режима.

Соблюдайте элементарные меры предосторожности при обращении с огнем и помните, что лесной пожар – это неуправляемое распространение огня! Проще всего его предотвратить, нежели тушить и бороться с его последствиями.

Уважаемые посетители Природного парка «Ленские Столбы», не будьте безучастны, увидев поджоги травы или начало лесного пожара!

Если Вы стали свидетелем возгорания лесного участка, обязательно сообщите об этом государственному инспектору Природного парка на ближайшем кордоне или обратившись к специалистам природоохранного учреждения по следующим телефонам:

8(411)44-45-289;

8(411)44-43-887.