Начинается новогоднее путешествие Чысхаана по Якутии

В рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» Чысхаан начинает свой новогодний тур по республике: 21 декабря посетит Хангаласский улус, затем по графику 22-23 декабря — Ленский, 24 декабря порадует детишек Олекминского улуса. Ранее перечисленные улусы Чысхаан не посещал, поэтому он является желанным гостем, дети с нетерпением ждут волшебной встречи с самым настоящим Чысхааном.

Новогодний проект – переходящий. Каждый год Чысхаан выбирает одну из групп улусов республики, которая получает волшебную встречу с самим Хранителем Холода — Чысхааном. Проект задуман его авторами по примеру выбора статуса Новогодней столицы России.

За время своего путешествия Чысхаан посетит детские и образовательные учреждения, культурные мероприятия.

Кроме того, новогоднее путешествие сопровождается ежегодной экологической акцией “Вместе за экологию” совместно с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я). Ведь именно Чысхаан является символом якутской природы, вечной мерзлоты и духом холода Якутии.

Миссия заключается в утверждении национального самосознания, укреплении общественного экологического движения, сохранении культурного наследия и природного потенциала Якутии, консолидации общества вокруг традиционных национальных и общечеловеческих ценностей через образ Чысхаана — символ добра, надежды, мудрости и справедливости.

Кроме того, предновогоднее путешествие Чысхаана сопровождается конкурсами поделок, рисунков и сочинений детей посещаемых улусов. Этот «драгоценный багаж» выставляется во время новогодних каникул в Центре творческого объединения «Үрүн туллук» (Якутск, 02-14 января 2019г.) и в марте на событийном фестивале зимнего туризма «Оймякон — полюс холода».

Во время путешествия будет организована новогодняя подписка детских газет «Кэскил», «Юность Севера» и журналов «Чуораанчык», «Колокольчик».

Ранее Чысхаан с молодежной общественной организацией «Амма кырдалын ыччата» («Молодежь бассейна реки Амга») посетил заречную группу улусов: Мегино-Кангаласский, Амгинский, Чурапчинский, Усть-Алданский и Таттинский, Вилюйскую группу улусов: Горный, Вилюйский, Верхневилюйский, Сунтарский.

Тур Чысхаана проводится с 2014 года при поддержке МР «Оймяконский улус (район)», ИП Ирины Прокопьевой, Детского издательства «Кэскил», Союза Женских организаций РС(Я), общественного Фонда «Арктик Леди «, международного фестиваля «Бриллиантовые нотки» и инициатора — организатора проекта МОМО СВ им.О.П.Ивановой — Сидоркевич «Амма Кырдалын Ыччата».

Холод понимается как один из главных сил общей мировой гармонии природы, так — как тепло и холод, будучи вместе в гармонии могут сохранять жизнь земли. Из этого следует что, статус Чысхаана имеет мировое значение.