Начинается голосование за лучшие проекты городской среды Якутска

С 21 по 24 апреля на сайте Ykt.ru начнется голосование по проектам по созданию общественных территорий г.Якутска. Аналогичное голосование пройдет на портале OneClickYakutsk.

Горожане смогут выбрать и проголосовать за лучшие проекты наиболее посещаемых мест г. Якутска, за интересные архитектурные проекты, дизайн и новинки.

Отметим, что по итогам заседания общественной комиссии по организации общественного обсуждения проектов благоустройства 20 апреля, было одобрено 13 проектов по обустройству общественных территорий, среди которых бульвар Учителя, озеро Талое, «Лебединое озеро» (оз.Щорса).

Одобренные проекты войдут в программу по благоустройству и созданию общественных территорий г.Якутска на 2017-2022 годы.

На данный момент общественная комиссия рассматривает проекты благоустройства дворовых территорий. По состоянию на 18 часов 19 апреля поступило 126 заявок.

25 апреля состоится итоговое совещание общественной комиссии, на котором станет известно, какие проекты по дворовому благоустройству войдут в муниципальную программу и получат субсидии в 2017 году.

Отметим, что у горожан и общественных организаций еще есть время благоустроить свой двор и подать проект. Программа по созданию комфортной городской среды рассчитана на 5 лет.