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17 июля 2017, 17:11
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Начинается голосование за лучшее фото в национальном костюме

На сайте «naslegi.ru» начинается битва за призы. Ровно в полночь прекращается прием и  размещение фотографий на фотоконкурс «Красота якутской национальной одежды».

С 18 июля начинается голосование, которое продлится до 27 июля 2017 года.

Голосовать за понравившуюся фотографию может каждый якутянин. Правила голосования просты:

  1. пройти по ссылке http://naslegi.ru/ru/konkurs
  2. поставить «лайк» за понравившееся фото. Можете проголосовать за нескольких участников, но одного участника «лайкнуть» можно только 1 раз.

Напоминаем, что победителями становятся 9 участников, набравших наибольшее количество «лайков». За суперприз – кухонный комбайн — будут биться только те участники, кому удалось собрать больше тысячи «лайков».

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Источник: yakutia24.ru
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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