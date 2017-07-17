Начинается голосование за лучшее фото в национальном костюме

На сайте «naslegi.ru» начинается битва за призы. Ровно в полночь прекращается прием и размещение фотографий на фотоконкурс «Красота якутской национальной одежды». С 18 июля начинается голосование, которое продлится до 27 июля 2017 года. Голосовать за понравившуюся фотографию может каждый якутянин. Правила голосования просты: пройти по ссылке http://naslegi.ru/ru/konkurs поставить «лайк» за понравившееся фото. Можете проголосовать за нескольких участников, но одного участника «лайкнуть» можно только 1 раз. Напоминаем, что победителями становятся 9 участников, набравших наибольшее количество «лайков». За суперприз – кухонный комбайн — будут биться только те участники, кому удалось собрать больше тысячи «лайков». comments powered by HyperComments Источник: yakutia24.ru

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