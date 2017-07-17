Начинается голосование за лучшее фото в национальном костюме

На сайте «naslegi.ru» начинается битва за призы. Ровно в полночь прекращается прием и размещение фотографий на фотоконкурс «Красота якутской национальной одежды».
С 18 июля начинается голосование, которое продлится до 27 июля 2017 года.
Голосовать за понравившуюся фотографию может каждый якутянин. Правила голосования просты:
- пройти по ссылке http://naslegi.ru/ru/konkurs;
- поставить «лайк» за понравившееся фото. Можете проголосовать за нескольких участников, но одного участника «лайкнуть» можно только 1 раз.
Напоминаем, что победителями становятся 9 участников, набравших наибольшее количество «лайков». За суперприз – кухонный комбайн — будут биться только те участники, кому удалось собрать больше тысячи «лайков».comments powered by HyperComments
Источник: yakutia24.ru