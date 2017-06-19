Начато строительство магистрального газопровода Асыма – Бердигестях

Жители с. Асыма Горного улуса Елена Ильинична и Константин Афанасьевич всю жизнь ждали прихода природного газа в их родное село. Они сетуют, что до сих пор приходится рубить лес для топки. «Мы понимаем, что что лес рубить уже нельзя, наносится вред экологии. Поэтому мы с нетерпением ждем газ. В прошлом году магистральный газопровод доведен до нашего Кировского наслега. Мы сегодня очень обрадовались, услышав слова генерального директора «Сахатранснефтегаза» о том, что уже в 2018 году наше село будет газифицировано. Благодарим газовиков за их самоотверженный труд. Мы же видим, как они с самого раннего утра и до позднего вечера работают», — делится мать большого семейства Поповых.

Радуются приходу голубого топлива не только жители Кировского наслега, но всего Горного улуса. А поводом всеобщего воодушевления жителей Горного улуса стал старт строительства магистрального газопровода Асыма — Бердигестях, который состоялся 16 июня текущего года. В этот день признанный лучший сварщик «Сахатранснефтегаза» и Дальнего Востока Владимир Сивцев сварил первый стык магистрального газопровода, берущего путь до Бердигестяха.

Первый заместитель председателя Правительства республики Алексей Колодезников в своем выступлении отметил, что это первое мероприятие в рамках 50-летия газификации Якутии. «В сентябре Глава дал задание в текущем году довести природный газ до районного центра Горного улуса. И сегодня торжественно сварен первый стык газопровода. Приход газа — это другой уровень жизни. Правительство уделяет большое внимание поднятию благосостояния жителей республики. В рамках реализации Госпрограммы газификации населенных пунктов этот объект является самым крупным, финансирование составляет 600 млн. рублей. Уверен, что «Сахатранснефтегаз» работу в срок завершит, и в 2018 году запустим газ в с. Бердигестях», — отметил Алексей Зосимович.

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Иван Макаров сказал, что строительство газопровода кроме прокладки труб, подразумевает огромную подготовительную работу. «Завершается работа по вырубке просеки, до Бердигестяха осталось — 2 км. Как вы знаете, наша компания занимается не только эксплуатацией всех газопроводов, но и ведет непосредственно строительную работу. Многие объекты в срок и качественно сданы силами нашего Строительно-монтажного управления. Уверен, что мы в срок управимся с данной стройкой, и жители с. Бердигестях получат долгожданное тепло природного газа».

Первые наслега были газифицированы десять лет назад. Село Бэс Кюель получил природный газ в 2007 году, Кюерялях — в 2008. И вот после перерыва в улусе вновь кипит работа по строительству газопроводов. «Мы приступили к строительным работам, необходимая техника, материалы привезены. От с. Асыма до Бердигестяха проложим трубу диаметром в 325 мм на расстоянии до 28 км. По плану должны завершить в июле 2018 года. В следующем году будет произведено испытание, и, затем, продолжится работа по прокладке внутрипоселковых газовых сетей. Мы также по итогам конкурса начнем работу по строительству газопроводов, газопроводов-отводов в селе Асыма, доведем газ 163 домам, — комментирует начальник Строительно-монтажного управления Михаил Кириллин.

Глава улуса Никита Андреев отметил, что вопрос газификации улуса является одним из важных направлений работы. «Мы в этом году отмечаем 10-летие прихода голубого топлива в наш улус. Жители улуса постоянно поднимают вопрос газификации. На встрече с населением Глава республики Егор Борисов объявил, что вопрос газификации улуса — в приоритете в решении многих вопросов социально-экономического развития улуса. Мы очень рады, что задачи Ил Дархана осуществляются и флагман газовой отрасли «Сахатранснефтегаз» начинает активную фазу строительства», — сказал он.

В этот день в селе Асыма торжественно установлен памятный Сэргэ в честь 50-летия газификации Якутии и 10-летия газификации Горного улуса.