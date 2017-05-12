Начата прокурорская проверка перевозок пассажиров через реку Лена

Прокуратура республики начала проверку исполнения законодательства о ценообразовании в части перевозки пассажиров судами на воздушной подушке в межнавигационный период через реку Лена по маршрутам «Якутск-Нижний Бестях», «Нижний Бестях- Якутск», «Кангалассы-Соттинцы», «Соттинцы-Кангалассы».

В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов исполнительной власти республики при организации транспортного обслуживания населения водным транспортом в межмуниципальном сообщении по указанным маршрутам, законности принятых в данной сфере решений.