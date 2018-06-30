Начался «Ысыах Олонхо-2018» в Алдане

В Алдане на территории этно-культурного комплекса «СЭВЭКИ» идет церемония открытия XII Республиканского Ысыаха Олонхо-2018.

К 7 утра волонтеры зарегистрировали более 2000 официальных гостей из 30 улусов республики. Самые многочисленные делегации представили Хангаласский, Мегино- Кангалассий, Сунтарский, Чурапчинский, Усть Алданский улусы, Нерюнгринский район.

Более 4 тысяч человек зарегистрированы в списках неофициальных гостей.

В числе гостей из России гости Санкт Петербурга, Москвы, Владивостока, Новосибирска. Делегация Хабаровского края прибыла с нанайскими творческими коллективами.

Из зарубежных делегация на праздник прибыла делегация из Словакии.

2500 тысячи участников и 120 волонтеров сейчас находятся на центральном месте действия.

70 олонхосутов уже накануне 29 июня участвовали в торжественном приеме главы МО «Алданский район» Северина Позднякова, после которого открылся Республиканский конкурс групповых исполнителей олонхо.

И конечно одним из главных событий для алданцев стало посещение района исполняющим обязанности главы РС (Я) Айсеном Николаевым. Визит включает в себя не только участие в праздновании, но и главным образом знакомство с Алданским районом, посещение производственных предприятий и социальных учреждений. Планируется проведение ряда рабочих совещаний с коллективами и активом района.