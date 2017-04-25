Начался семинар «Актуальные вопросы муниципального управления финансами»

В эти дни в городе Якутске проходит обучающий семинар на тему: «Актуальные вопросы муниципального управления финансами». Организатором выступает Окружная администрация города Якутска при поддержке ООО «Бюджетные и финансовые технологии» (г. Москва).

Семинар открылся сегодня утром, 25 апреля, и состоится в течение двух дней.

Участников семинара приветствовал заместитель главы – руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Георгий МИХАЙЛОВ. Он отметил, что с 2014 года в администрации города началось внедрение комплексной программы по сбору данных и объединению трех крупных направлений деятельности: планирование, финансирование, закупки. Внедрение программы стало простым и удобным механизмом координирования деятельности сотрудников администрации. Георгий Николаевич поблагодарил директора по развитию компании «Бюджетные и финансовые технологии» Павла КАРАЧИНСКОГО и специалистов-консультантов за участие в проведении семинара, который позволит значительно повысить эффективность управления бюджетно-финансовой и закупочной деятельности, оперативно получать аналитическую информацию для принятия управленческих решений.

Начальник Управления муниципальных закупок Окружной администрации города Якутска Алексей ПОПОВ отметил, что для участия в семинаре приехали специалисты и сотрудники администраций муниципальных образований не только из близлежащих улусов, но и из Оленекского, Среднеколымского и других уулусов республики.

От имени ООО «Бюджетно-финансовые технологии» к участникам семинара обратился директор по развитию Павел Карачинский, который отметил, что их с Республикой Саха (Якутия) связывает долгое и плодотворное сотрудничество. «Специалисты нашей компании объехали всю республику, где проводили обучающие семинары, консультации по внедрению федеральной программы, обеспечивающей прозрачность и открытость в сфере муниципальных закупок и управления бюджетными средствами. С 2014 года мы начали внедрять систему в городе Якутске. Большую благодарность выражаю всем сотрудникам Окружной администрации города Якутска и ее структурных подразделений, которые провели масштабную работу по внедрению федеральной программы. Уверен, что участники семинара проведут эти два дня плодотворно, узнают много нового и интересного», — сказал Павел Александрович.

В ходе семинара участники обсудят вопросы контроля финансового органа в сфере закупок, управления муниципальными финансами, развития Единой информационной системы в сфере закупок и взаимодействие информационных систем, ознакомятся с новой редакцией Бюджетного кодекса, где будут затронуты отдельные вопросы применения новаций бюджетного законодательства.