Начался сбор брусники ☺ . Фото @ulyana_ivanova17 Отон пати🍀☘️🌿🍃😍 Люблю время #отонпати❤️😀 ни комаров, ни мошкары 👏👏👏👍😅#август . #sakhalife #ягодыякутии #брусника #лето2018 #урожай2018

A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Aug 11, 2018 at 5:15pm PDT