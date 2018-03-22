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Начался прием заявок на участие в фотоконкурсе «Якутск глазами горожан»

В Год новаторства в Якутске начался ежегодный фотоконкурс «Якутск глазами горожан».

Фотоконкурс проводится уже в седьмой раз в целях развития творческой активности, формирования позитивного образа города Якутска, патриотического сознания горожан, выявления лучших фоторабот и поощрения талантливых авторов в области фотоискусства.

Организатор — Окружная администрация города Якутска при поддержке информационно-развлекательного интернет-портала Ykt.ru, городского портала OneсlickYakutsk, муниципальной газеты «Эхо Столицы».

В конкурсе могут принять участие жители города Якутска без возрастных ограничений.
Фотоконкурс проводится по четырем номинациям:
— «Якутск. Обгоняя время!» (достопримечательности, панорама города, городской пейзаж, экспериментальная фотография);
— «Я — новатор» (фотоработы портретного или коллективного плана жителей и гостей столицы, посвященные мероприятиям Года новаторства в городе Якутске);
— «Фотоистория Якутска» (фотоколлаж из двух фотографий из серии «Было и стало» (фотоистория одного здания, улицы, площади, квартала, памятного места) на территории города Якутска);
— «Полиция глазами горожан» (фотография человека или группы лиц любого жанра (портрет, репортаж, уличная фотография, социальная или историческая фотография), раскрывающая тематику профессиональной службы и работы в органах внутренних дел в городе Якутске).
Фотоработы могут быть цветными или черно-белыми. Фотомонтаж с использованием компьютерной графики не допускается, за исключением фотоколлажа в номинации «Фотоистория Якутска».

Участник имеет право выставить на конкурс не более трех фотографий в одной номинации. Также участники могут публиковать свои фотоработы на персональных страницах в социальных сетях.

Конкурсная комиссия оценивает представленные работы по следующим критериям:
— оригинальность и творческий подход,
— соответствие тематике, сюжет фотографии,
— информационная ценность,
— качество исполнения, композиционное и цветовое решение.

«Нынче городской фотоконкурс посвящен Году новаторства и 100-летию образования якутской милиции. С каждым годом количество участников увеличивается, это говорит о том, что в Якутске проживает много талантливых горожан, увлекающихся фотографированием. В конкурсе могут принять участие все желающие. Победителям и призерам будут вручены дипломы и ценные призы. Также конкурсная комиссия из всех поступивших фоторабот отберет лучшие для опубликования в красочном фотоальбоме «Якутск глазами горожан», — отмечает и.о. начальника Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации города Якутска Юлиан Дьяконов.

Фотоработы в электронном виде принимаются до 3 августа 2018 года включительно через информационно-развлекательный интернет-портал Ykt.ru и в отделе по связям с общественностью по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, 3 этаж, кабинет №307, телефон для справок: 40-80-36.

Подведение итогов состоится в сентябре в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию 386-летия со дня основания города Якутска.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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