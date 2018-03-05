Начался прием заявок на гранты главы города Якутска

Для поддержки общественной активности в решении вопросов социально-экономического развития столицы объявлен конкурс на предоставление грантов главы города Якутска среди социально ориентированных некоммерческих организаций.

Соискателями грантов не могут быть физические лица, коммерческие организации, публично-правовые компании, общественные организации, являющиеся политическими партиями, религиозные объединения, государственные и муниципальные учреждения.

Конкурс проводится по направлениям:

— поддержка социальной интеграции людей с ограниченными возможностями и реабилитации людей, попавших в трудную, жизненную ситуацию;

— развитие гражданского патриотического воспитания, образовательных, информационных, экологических, новаторских проектов;

— пропаганда антинаркотической направленности, здорового образа жизни, массового спорта;

— поддержка проектов по развитию культуры и искусства;

— поддержка проектов по развитию добровольчества и волонтерства.

Соискатели грантов на момент подачи заявки на участие в конкурсе должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке в качестве юридического лица и должны осуществлять деятельность на территории городского округа «город Якутск» не менее одного календарного года.

Прием заявок на участие в конкурсе стартовал с 5 марта и завершится 31 марта.

С распоряжением можно ознакомиться на официальном сайте Якутск.рф. https://xn--j1aaude4e.xn--p1ai/documents/rasporyazheniya/60933/?sphrase_id=207246#

Заявки принимаются по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, кабинет №307, отдел по связям с общественностью, контактный телефон: 40-80-36.

Адрес электронной почты: grant_yakutsk@mail.ru