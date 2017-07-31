Начался прием заявлений от первокурсников на заселение в общежития СВФУ

Начинает свою работу комиссия по заселению студентов первых курсов в общежития Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Прием заявлений запланирован с 31 июля по 25 августа, сообщают в Объединенном студенческом совете общежитий СВФУ.

В общежитиях головного вуза и филиалов федерального университета принимают заявления не только от студентов из районов республики, но и из других регионов России и стран зарубежья. Заселение будет производиться во все корпуса Студгородка в городе Якутске. Первокурсники, нуждающиеся в общежитии, предоставляют личные заявления в 118 кабинет Учебно-лабораторного корпуса (УЛК) по адресу – город Якутск, улица Белинского, 58. Также для заселения необходимо предоставить копию паспорта, выписку из приказа о зачислении в СВФУ или справку с места учебы, справку о составе семьи, справку о доходах родителей (2-НДФЛ, 3-НДФЛ — для индивидуальных предпринимателей), справку о размере пенсии с Пенсионного фонда РФ (если получают пенсию), справку с Центра занятости (если один или оба родителя являются безработными), копию справки Медико-социальной экспертизы.

Подробнее с перечнем необходимых документов можно ознакомиться здесь.

Добавим, что в столице Якутии продолжается строительство нового общежития для студентов педагогического и финансово-экономического институтов. Строительство нового здания на улице Губина реализуется в рамках плана действий Правительства Республики Саха (Якутия) на 2011-2019 годы по укреплению материально-технической базы и инфраструктуры федерального университета.