Начался поиск нового подрядчика на строительство участка «Томмот — Нижний Бестях»

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Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) объявило повторный конкурс с ограниченным участием на строительство в Якутии участка желдороги Томмот — Нижний Бестях.
Как следует из данных системы «СПАРК-Маркетинг», начальная (максимальная) цена контракта — 1,951 млрд рублей.
Заявки принимаются до 6 апреля, начало предквалификационного отбора запланировано на 9 апреля, заявки будут оценены и рассмотрены 10 апреля.
Напомним, ранее был расторгнут контракт с корпорацией «Трансстрой».