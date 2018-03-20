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Начался поиск нового подрядчика на строительство участка «Томмот — Нижний Бестях»

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) объявило повторный конкурс с ограниченным участием на строительство в Якутии участка желдороги Томмот — Нижний Бестях. 

Как следует из данных системы «СПАРК-Маркетинг», начальная (максимальная) цена контракта — 1,951 млрд рублей.

Заявки принимаются до 6 апреля, начало предквалификационного отбора запланировано на 9 апреля, заявки будут оценены и рассмотрены 10 апреля.

Напомним, ранее был расторгнут контракт с корпорацией «Трансстрой».

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Источник: http://news.ykt.ru/article/69949?day.theme
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