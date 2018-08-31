Начало учебного года — особое внимание к безопасности детей на дорогах

Уважаемые участники дорожного движения!

1 сентября на улицах городов и поселков республики заметно увеличится число пешеходов особой категории – тысячи школьников отправятся в школы и приступят к учебным занятиям.

День знаний это еще один повод обратить внимание общественности на вопросы безопасности наших юных сограждан на дорогах, и, прежде всего, я хотел бы обратиться к взрослым – родителям и педагогам.

В начале нового учебного года необходимо еще раз напомнить детям правила безопасного поведения на дорогах. Эту работу нужно проводить постоянно, но в первых числах сентября она особенно актуальна, — ребята после лета вновь привыкают к рабочему ритму, и в период адаптации могут быть рассеянны и невнимательны.

В целях безопасности маленького пешехода по пути следования от дома до школы родителям необходимо вместе с ребенком составить индивидуальную схему движения. Чтобы школьник привык к определенному маршруту движения, первое время необходимо сопровождать его в школу и обратно, объясняя, почему был выбран именно этот маршрут. При составлении схемы особое внимание уделите разъяснению правил перехода проезжей части дороги, особенности работы светофора. Объясните ребенку на реальных примерах, как переходить проезжую часть, что означают те или иные дорожные знаки, какие опасности и «дорожные ловушки» могут ожидать в пути. В темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости необходимо использовать на одежде детей световозвращающие элементы, которые позволят водителям вовремя заметить маленького человечка на дороге.

Особое внимание хочется уделить перевозкам детей. Если вы перевозите ребенка в Вашем автомобиле, обеспечьте ему максимальную безопасность. Используйте детские удерживающие устройства или ремни безопасности. Они созданы, чтобы спасать жизни детей.

1 сентября, а также в первые недели месяца вблизи образовательных учреждений не только города Якутска, но и районов республики, будут выставлены дополнительные наряды ДПС для оказания помощи школьникам при переходе дороги и привлечения внимания водителей к массовому движению учащихся. Кроме того, сотрудники ГИБДД будут принимать участие на «школьных линейках», проведут различные акции и мероприятия в местах массового притяжения детей, профилактические беседы коснутся не только несовершеннолетних, но и родителей, водителей транспортных средств.

Я призываю всех взрослых также не оставаться равнодушными к безопасности детей на дорогах. Отдельно хочу обратиться к водителям – будьте особенно внимательны на дороге вблизи учебных учреждений, местах массового пребывания детей, остановок общественного транспорта, во дворах жилых домов и при подъезде к пешеходным переходам! Будьте особенно внимательны, когда улицу переходят дети! Помимо соблюдения всех норм и правил дорожного движения, проявляйте дополнительную осторожность. Ведь они, вчерашние малыши, самостоятельно учатся переходить дорогу без родителей.

Всем школьникам хотелось бы пожелать успехов в учебе, терпения, усидчивости, много интересных открытий, ответственности и внимательности на дороге! Не отвлекайтесь на разговоры, телефон, снимайте наушники при переходе проезжей части, прежде чем переходить дорогу убедитесь, что машины остановились и пропускают вас.

Пусть дорога для Вас будет всегда безопасной!

С уважением,

Начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

Архипов Александр Александрович