Начальник управления администрации оштрафован на 30 тысяч за покупку дров

Начальник управления администрации Тулагино-Кильдямского наслега ГО «Город Якутск» попал в поле зрения Якутской природоохранной прокуратуры за то, что заключил договор подряда на заготовку дров с ПК «Якутское потребительское общество», не объявив об этом соответствующий конкурс.

По данному факту Якутской природоохранной прокуратурой в отношении начальника управления возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок).

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.