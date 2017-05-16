Начальник УФСИН России по РС(Я) проведет личный прием населения в Якутске

Начальник УФСИН России по Республике Саха (Якутия) полковник внутренней службы Владислав Дзюба проведет личный прием населения в городе Якутске 19 мая в 10.00 часов в приемной президента Российской Федерации в Республике Саха (Якутия). Владислав Дзюба лично ответит всем обратившимся гражданам, предоставив квалифицированные разъяснения по существу заданных вопросов. Прием по личным вопросам будет проведен по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 33 (1 этаж, левое крыло), в порядке живой очереди при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). Предварительная запись граждан ведется по телефону: 8 (4112) 33-50-36 – приемная Президента Российской Федерации в Республике Саха (Якутия). comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

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