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5 июля 2017, 23:13
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Начальник столичной полиции ушел в отставку

Начальник городской полиции Юрий ЛЕВИН вышел на пенсию и уже несколько месяцев назад передал управление отделом своему заместителю Алексею ГАРАГУЛЕ, сообщает ЯСИА.
Временно исполняющим обязанности начальника назначен подполковник полиции Алексей Гарагуля.

Напомним, что полковник полиции Юрий Левин приступил к исполнению обязанностей начальника межмуниципального Управления внутренних дел «Якутское» 2 марта 2015 года. Он сменил Николая КУЛЬБЕРТИНОВА, который был освобожден от должности после пьяной драки высших офицеров управления на новогоднем банкете.

Отставка Юрия Левина прошла незаметно. Причины ее остались неизвестными широкой общественности.

Возможно, отставка Левина связана с его подчиненным Александром ЛЕВАДНЫМ, который в феврале этого года оказался в центре международного скандала, когда удерживал и избивал филиппинку, работавшую в клиринговой фирме его супруги. Об этом тогда сообщали многие СМИ.

SakhaLife же раскопал тогда интересное прошлое. Александр Левадный, как выяснилось, взял себе фамилию своей супруги Кристины ЛЕВАДНОЙ. Настоящая же его фамилия была КОВАЛЕНКО. Он является родным братом полковника Геннадия КОВАЛЕНКО, в прошлом командира Отряда милиции специального назначения (ОСМН, прежнее название – Специальный отряд быстрого реагирования – СОБР) Криминальной милиции Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия). Геннадий Коваленко был осужден, а его родной брат продолжал служить в полиции, причем на руководящих должностях, пусть и сменив фамилию. Напомним, что Александр Левадный работал заместителем начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия).
Неизвестно, сколько бы еще он продолжал служить в полиции, если бы не разразившийся скандал, внутренняя проверка, уголовное дело, возбужденное Следкомом. В общем, Левадный был уволен из органов.

Напомним, что 1 марта состоялась 33-я очередная сессия Якутской городской Думы. В повестке дня среди 36 вопросов был заявлен и отчет Юрия ЛЕВИНА, руководителя Межмуниципального управления МВД России «Якутское» о работе возглавляемого им ведомства за 2016 год. Однако сам Юрий Николаевич на отчет не явился, прислав вместо себя заместителя, подполковника полиции Алексея ГАРАГУЛЮ. Депутаты выразили свое крайнее недовольство тем, что начальник полиции Левин не явился лично, и отметили, что в следующий раз ждут именно его.

Что ж, депутаты его не дождутся. Полицейский чин потихоньку ушел в отставку. Отставка, конечно, лучше, чем наказание за коррупцию. Кстати, в СМИ проходила информация, что Юрий Левин является родственником бывшего скандального министра внутренних дел Якутии Якова СТАХОВА, который несколько лет числился в розыске, а потом смог избежать наказания.

СПРАВКА
Левин Юрий Николаевич, полковник полиции. Образование: высшее юридическое, квалификация «юрист».
В органах внутренних дел работал с июня 1992 года. С мая 1993 по август 2008 года проходил службу в Управлении по борьбе с организованной преступностью МВД РС(Я), где дослужился до заместителя начальника.
С ноября 2008 года исполнял обязанности начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РС(Я). С марта 2009 года возглавил данное управление.
С июля 2011 года — начальник Нерюнгринского районного отдела МВД РФ.
С марта 2015 по май 2017 годов — начальник ММУ МВД РФ «Якутское».

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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