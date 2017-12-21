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Общество
21 декабря 2017, 14:00
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Начальник столичной полиции Николай Кульбертинов сыграет главную роль 

Сегодня в Государственном театре оперы и балета состоится торжественный старт акции «Подари волшебство». Эта акция самая крупномасштабная в городе Якутске. Ее проводит  Общественная палата РС(Я), ММУ МВД РФ по РС(Я) «Якутское», Автоцентр «Японец», ЯГОМО «Подросток», Якутское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ». В рамках проекта уже собрано свыше 1200 подарков!

Цели проекта: обеспечить новогодними подарками детей из семей, находящихся в кризисной ситуации, укрепить в детских сердцах веру в чудо, новогоднее волшебство, дать понимание того, что они живут в обществе добрых людей, которые никогда не оставят их в беде.

Адресаты проекта: дети до 12 лет, живущие в семьях, попавших в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних, стоящих на учете в полиции, КДН. То есть дети, которым родители вряд ли подарят подарки в силу тяжелой жизненной ситуации или своего безответственного отношения к родительским обязанностям.

Исполнители проекта: инспектора по делам несовершеннолетних в костюме Снегурочек и участковые уполномоченные в костюмах Дедов Морозов, которые разнесут подарки по адресам. Также в проекте могут участвовать и волонтеры в сопровождении инспекторов полиции.

Торжественный старт пройдет в виде небольшой шуточной постановки. В ней главную роль сыграет начальник столичной полиции Николай Кульбертинов. Очень помог с помещением и артистами Государственный театр оперы и балета.

Как проинформировали в ММУ МВД РФ по РС(Я) «Якутское», в столице республики на учете в полиции по тем или иным причинам состоят 472 семьи. Нужно было собрать 1000 подарков, поскольку в этих семьях, как правило, по несколько детей. Как видим, план успешно перевыполнили!

Больше всех поразила «ОПОРА РОССИИ». Уже на следующий день после объявления акции они попросили вывезти 300 подарков. А когда  полицейские стали забирать через несколько дней, их было уже 404. Учитывая, что генеральный директор Автоцентра «Японец» Афанасий Алексеев по «совместительству» сопредседатель «ОПОРЫ», то эта общественная организация в общей сложности обеспечила акцию 604 увесистыми коробками сладостей. «ОПОРА», оказывается, в любом деле опора. 

Оперативно собрал подарки коллектив Филармонии Якутии (директор член Общественной палаты Туйаара Пестрякова)  Они позаботились не только о материальном, но и духовном. К подарку прилагались пригласительные на концерты.

Сильно растрогал организаторов Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». Член Общественной палаты РС(Я), директор центра Яна Иванова:

— Мы повесили объявление о сборе подарков, никого не заставляли. Работники начали приносить уже на следующий день. Откликнулись все! Даже люди с небольшой зарплатой, охранники, уборщики…

Но вообще коллектив у нас дружный, отзывчивый, привыкший к благотворительным и общественным акциям. Они у нас регулярно проводятся.

Другой член Общественной палаты Наталья Холодина «подтянула» родком школы №21, а он в свою очередь руководство гостиницы «Стерх» и женсовет Губинского округа.

Общественная палата Якутска не осталась в стороне. Они собрали для акции 150 варежек.

Подарки, кстати, продолжают поступать. Сегодня подошел член Общественной палаты РС(Я) атаман Якутского реестрового казачьего полка Александр Канин. Каждый год казачий полк проводит елку для 500 детей. Приглашаются ребята из детдомов, дети сотрудников полиции, МЧС, ГИМС. Ну, в этом году в число 500 войдут двадцать «наших» детей.  Организаторы акции убедились как много на свете добрых людей.

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Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)         .
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